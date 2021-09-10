Решетников обрисовал перспективы партнерства с ФРГ в водородной энергетике

Москва, 10 сентября. Россия и Германия смогут получить взаимную выгоду от сотрудничества в развивающейся сфере энергетики.

Германия может стать важным партнером для Российской Федерации, возможные выгоды такого взаимодействия глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Германии в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.

«Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы», — приводит слова министра RT.

Россия имеет высокие шансы сохранить лидирующее положение на энергетическом рынке даже после глобального энергоперехода на новые виды топлива. Глава государства Владимир Путин ранее похвалил страны Европы за долгосрочное сотрудничество с «Газпромом».