Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 13:04
13:03
Происшествия
Рабочего перемололо комбайном во время сенокоса в Алтайском крае
13:01
Общество
Полицейские и волонтеры спасли пропавшего пенсионера-грибника в Приморье
13:00
Общество
Как стать массажистом? Плюсы и минусы профессии
13:00
Общество
Эфир: Могут ли на международные фестивали попасть добрые и светлые фильмы о России
12:58
Общество
Путин посетит церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
12:55
Политика
Песков подтвердил проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии с участием Путина и Лукашенко
12:53
Шоу-бизнес
Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter
12:52
Общество
Открытая поддержка оппозиции может привести к запрету Фонда Науманна в РФ
12:51
Общество
Песков заявил, что у Кремля нет планов по переименованию Петербурга
12:49
Экономика
Кремль: речи о единой валюте России и Белоруссии пока не идет
Все новости

Кулеба назвал «борьбу» за Крым вопросом суверенности Украины

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:14
Политика
Кулеба назвал «борьбу» за Крым вопросом суверенности Украины
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 10 сентября. Украина не будет суверенной страной, если откажется от «битвы» за Крым. Об этом сказал глава МИД государства Дмитрий Кулеба.

По его словам, борьба за полуостров приравнивается к борьбе за страну. Дипломат, выступая в парламенте, предложил не обращать внимания на скептиков, которые напоминают о российском статусе Крыма.

Киев 23 августа провел саммит «Крымской платформы», куда были приглашены представители более 40 стран и международных организаций. Украина в очередной раз попыталась поднять вопрос о «возвращении» полуострова.

Москва не раз напоминала международному сообществу, что Крым стал частью России по результатам референдума. Голосование показало: большая часть избирателей высказалась за воссоединение с РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кулеба назвал «борьбу» за Крым вопросом суверенности Украины
украина крым кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru