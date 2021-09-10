Кулеба назвал «борьбу» за Крым вопросом суверенности Украины

Киев, 10 сентября. Украина не будет суверенной страной, если откажется от «битвы» за Крым. Об этом сказал глава МИД государства Дмитрий Кулеба.

По его словам, борьба за полуостров приравнивается к борьбе за страну. Дипломат, выступая в парламенте, предложил не обращать внимания на скептиков, которые напоминают о российском статусе Крыма.

Киев 23 августа провел саммит «Крымской платформы», куда были приглашены представители более 40 стран и международных организаций. Украина в очередной раз попыталась поднять вопрос о «возвращении» полуострова.

Москва не раз напоминала международному сообществу, что Крым стал частью России по результатам референдума. Голосование показало: большая часть избирателей высказалась за воссоединение с РФ.