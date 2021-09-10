Пандемия COVID-19 не сказалась на привычке россиян посещать магазины

Москва, 10 сентября. В ходе совместного исследования холдинга «Ромир» и сети магазинов фиксированных цен Fix Price выяснилось, что пандемия COVID-19 не заставила граждан разлюбить ходить в магазины.

Аналитики сообщили, что привычка совершать покупки осталась у российской молодежи, а также у граждан в возрасте от 55 лет. На новые каналы продаж переключились жители страны в возрасте от 25 до 34 лет, уточняет агентство «Прайм».

«Четверо из пяти российских потребителей (80%) признались, что пандемия существенным образом не изменила их привычек в совершении покупок», — сообщается в исследовании.

При этом 49% респондентов заявили, что ходят по магазинам так же, как и до коронавирусного кризиса. Еще 31% участников опроса фиксирует изменение своего способа совершения покупок лишь отчасти.

Ранее сообщалось, что пандемия заставила 20% москвичей уехать из города. Граждане выбрали соседние регионы, рассказал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.