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Больше половины россиян решили путешествовать внутри страны осенью
Общество
Больше половины россиян решили путешествовать внутри страны осенью
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Шесть из десяти россиян отдали предпочтение внутреннему туризму осенью 2021 года, выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip.

Рейсы в Москву и Петербург традиционно пользуются самой большой популярностью у жителей России, тройку лидеров этой рейтинга замкнул Сочи. Также россияне часто покупают билеты в Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды.

Аналитики также выяснили предпочтения в отдыхе россиян с детьми. Порядка 17% бронирований в сентябре приходится на Сочи, еще почти 14% россиян планируют отдохнуть в это время в Москве.

Путешествия автостопом бывают очень опасными, поэтому россиянам рекомендуется не прибегать к такому виду передвижения. Некоторые водители могут оказаться самозванцами, говорится в материале интернет-газеты «Ридус».

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