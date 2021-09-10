Больше половины россиян решили путешествовать внутри страны осенью

Москва, 10 сентября. Шесть из десяти россиян отдали предпочтение внутреннему туризму осенью 2021 года, выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip.

Рейсы в Москву и Петербург традиционно пользуются самой большой популярностью у жителей России, тройку лидеров этой рейтинга замкнул Сочи. Также россияне часто покупают билеты в Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды.

Аналитики также выяснили предпочтения в отдыхе россиян с детьми. Порядка 17% бронирований в сентябре приходится на Сочи, еще почти 14% россиян планируют отдохнуть в это время в Москве.

Путешествия автостопом бывают очень опасными, поэтому россиянам рекомендуется не прибегать к такому виду передвижения. Некоторые водители могут оказаться самозванцами, говорится в материале интернет-газеты «Ридус».