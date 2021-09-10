Депутаты Госдумы обсудят идею запрета на списание единовременных выплат

Москва, 10 сентября. Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроект, предполагающий запрет списания единовременных социальных выплат граждан страны.

Авторами соответствующей инициативы стали представители политической фракции «Единая Россия». О внесении проекта в ГД рассказал руководитель фракции Сергей Неверов.

«Мы предложили дополнить законодательство запретом на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат», — заявил он журналистам.

Согласно предложению, деньги направятся на закрытие задолженностей только в том случае, если сам гражданин примет решение их направить на исполнение обязательств. Новый законопроект, по словам парламентария, должен стать одним из первых в повестке нового созыва ГД.

Ранее сообщалось, что Сбербанк перечислил единовременные выплаты российским пенсионерам в полном объеме. Речь идет о пособиях в размере 10 тысяч рублей.