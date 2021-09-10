Новый станкостроительный холдинг Ростеха претендует на 50% рынка в РФ

Москва, 10 сентября. Госкорпорация «Ростех» преследует цель создать конкурентоспособное производство в сфере станкостроения.

Ростех работает над организацией холдинга по разработке и созданию тяжелого обрабатывающего оборудования. Новая объединенная компания будет претендовать на половину отечественного рынка промышленной техники. Предполагается, что она сможет соперничать с иностранными поставщиками и стать международным экспортером в будущем, сообщает РБК.

Большую часть потенциальной структуры составят дочерние предприятия и станкостроительные активы госкорпорации. Среди них — БелЗАН и «Станкопром», а также «Нити Прогресс». Сообщается, что их совместную работу будет курировать заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров.

Правительство поддерживает российских производителей в данной отрасли. Соответствующую стратегию развития ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.