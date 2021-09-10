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Российскую драму «Разжимая кулаки» покажут на 46-м Международном кинофестивале в Торонто
Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» покажут на 46-м Международном кинофестивале в Торонто
Кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Торонто, 10 сентября. Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко стал единственной российской картиной на 46-м Международном кинофестивале в Торонто. Киносмотр пройдет с 9 по 18 сентября.

Программа фестиваля в этом году насчитывает 132 фильма из нескольких десятков стран мира. Драма Киры Коваленко — выпускницы мастерской Александра Сокурова — «Разжимая кулаки» вошла в блок «Современное мировое кино». В рамках международного смотра российскую картину покажут 13, 14 и 18 сентября, передает ТАСС.

Сюжет фильма разворачивается в небольшом городке Мизуре в Северной Осетии. Главный герой Заур перевозит туда свою большую семью после трагических событий. Мужчина воспитывает детей в строгости, четко следуя вековым народным устоям. Дочь Ада, которая устала от родительских оков, начинает строить планы побега. Девушка мечтает сбежать из семьи, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь.

Премьера фильма «Разжимая кулаки» состоялась на Каннском кинофестивале. Работа Киры Коваленко была удостоена Гран-при в номинации «Особый взгляд. Известный киновед Кирилл Разлогов отметил, что российская картина о непростой жизни девушки в Северной Осетии была тепло принята в Каннах.

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