Глуховский просит наркологов осмотреть Певцова после его заявления ввести цензуру

Москва, 10 сентября. Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский резко высказался о предложении Дмитрия Певцова ввести цензуру, чтобы избавить искусство от засилья «бесовщины».

Известный актер театра и кино Дмитрий Певцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о необходимости цензуры в современном искусстве. Артист предложил создать специальную государственную комиссию, которая бы отслеживала производство художественных фильмов, спектаклей и других произведений. По мнению звезды кино, эта комиссия должна состоять из представителей различных религиозных конфессий, искусствоведов, режиссеров, а также юристов. Свое предложение Певцов объяснил тем, что подрастающее поколение необходимо оградить от неподобающего искусства, поднимающего темы «ниже пояса».

«У нас сейчас огромное количество безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства, которые несут огромный вред, в том числе будущим поколениям», — заявил Певцов в эфире радиостанции.

Предложение актера вызвало бурную реакцию у деятелей культуры. Писатель Дмитрий Глуховский, известный по романам «Метро 2033» и «Текст», раскритиковал заявление звезды кино. Литератор язвительно заявил, что Певцову необходим осмотр у наркологов.