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Глуховский просит наркологов осмотреть Певцова после его заявления ввести цензуру

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:04
Шоу-бизнес
Глуховский просит наркологов осмотреть Певцова после его заявления ввести цензуру
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov/Anatoly Lomokhov

Москва, 10 сентября. Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский резко высказался о предложении Дмитрия Певцова ввести цензуру, чтобы избавить искусство от засилья «бесовщины».

Известный актер театра и кино Дмитрий Певцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о необходимости цензуры в современном искусстве. Артист предложил создать специальную государственную комиссию, которая бы отслеживала производство художественных фильмов, спектаклей и других произведений. По мнению звезды кино, эта комиссия должна состоять из представителей различных религиозных конфессий, искусствоведов, режиссеров, а также юристов. Свое предложение Певцов объяснил тем, что подрастающее поколение необходимо оградить от неподобающего искусства, поднимающего темы «ниже пояса».

«У нас сейчас огромное количество безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства, которые несут огромный вред, в том числе будущим поколениям», — заявил Певцов в эфире радиостанции.

Предложение актера вызвало бурную реакцию у деятелей культуры. Писатель Дмитрий Глуховский, известный по романам «Метро 2033» и «Текст», раскритиковал заявление звезды кино. Литератор язвительно заявил, что Певцову необходим осмотр у наркологов.

«Думаю, что нужно в первую очередь ограждать от бесов лично Певцова. И дело это не цензоров, а наркологов», — сказал Глуховский в комментарии «Газете.Ru».

Тема цензуры в искусстве бурно обсуждается многими актерами, режиссерами и сценаристами. В августе Медиагруппа «Патриот» провела дебаты по вопросу введения запретов в искусстве. О цензуре, как о способе спасти россиян от морального разложения, порассуждали артист Алексей Чардымский и режиссер документального кино Сергей Надеин.

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Все новости / Шоу-бизнес / Глуховский просит наркологов осмотреть Певцова после его заявления ввести цензуру
певцов цензура искусство глуховский
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