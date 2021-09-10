Инспекторы спасли молодого сокола от смерти в заповеднике Башкирии

Уфа, 10 сентября. Инспекторы природного парка «Мурадымовское ущелье» спасли молодого сокола, на которого напал орел. Отважная птица не успела получить тяжелые травмы и улетела.

Государственные инспекторы по охране, патрулировавшие территорию Природного парка «Мурадымовское ущелье», стали очевидцами схватки орла с молодым соколом.

Мужчины решили подъехать поближе и помочь птенцу. Отважный сокол не успел получить смертельные травмы и смог взлететь. Известны случаи нападения сокола на орла, однако в данном случае силы были не равны. Отметим, что орел соколу не враг, а скорее конкурент.

Тем временем ветеринары в Свердловской области сняли более 50 клещей с умирающей собаки. Хозяйка пса рассказала, что животное беспрепятственно гуляет на улице, но в какой-то момент питомец пришел и перестал двигаться. Специалисты сняли с собаки кровососущих насекомых и дали лекарства.