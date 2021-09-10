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Светлана Малькова рассказала, что родители экс-супруга перестали общаться с внуками
Шоу-бизнес
Светлана Малькова рассказала, что родители экс-супруга перестали общаться с внуками
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 10 сентября. Художница Светлана Малькова пожаловалась на родителей бывшего мужа, строителя Романа Малькова. По ее словам, бабушки и дедушка перестали интересоваться жизнью внуков.

Малькова не хочет, чтобы их недопонимания с экс-супругом сказались на детях. Однако после свадьбы со звездой кино Анастасией Макеевой ее бывший муж перестал участвовать в воспитании наследников. Всего в браке у Светланы и Романа Мальковых родилось четверо детей. Старший сын Андрей перебрался к отцу и мачехе в Москву, а остальные живут вместе с мамой в Словении.

По словам художницы, экс-супруг отказывается выплачивать алименты на троих детей и пытается отстоять свою позицию в суде. Строитель не раз заявлял, что оставил бывшей жене приличную сумму денег и «больше ничего не должен». Родители Романа Малькова поддерживают сына и не стесняются публично оскорблять экс-невестку. На своей странице в Instagram-аккаунте Светлана рассказала, что после развода бабушка и дедушка перестали общаться с внуками.

«Все стали чужими. Не понимаю их позицию: поддерживать сына, который не помогает в содержании детей!» — недоумевает бывшая жена Малькова.

С большим сожалением экс-супруга Малькова отмечает, что развод сильно сказался на детях. Семейные скандалы заставили резко повзрослеть 14-летнюю дочь Аню. Девочка внезапно оказалась втянута в разборки взрослых, объясняет Светлана Малькова. Подросток активно вступается за мать и пытается всячески ограждать ее от «ударов» Анастасии Макеевой. В эфире программы «Прямой эфир» Аня призналась, что единственная встреча с отцом после развода родителей стала для нее полным разочарованием.

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Все новости / Шоу-бизнес / Светлана Малькова рассказала, что родители экс-супруга перестали общаться с внуками
развод семья отношения макеева малькова
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