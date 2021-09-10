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Акции «Газпрома» подскочили после новости о завершении «СП-2»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 11:59
Экономика
Акции «Газпрома» подскочили после новости о завершении «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 сентября. Акции российского энергетического холдинга «Газпром» повысились в ходе торгов на Московской бирже 10 сентября.

По информации торговой площадки на 10:36 по московскому времени, акции росли на 1,36%, до 330 рублей за бумагу.

При этом на открытии торгового дня ценные бумаги организации дорожали на 0,81%. Акции «Газпрома» утром в пятницу торговались на уровне 327,2 рубля за единицу.

Рост стоимости ценных бумаг компании отмечается на фоне заявления председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Бизнесмен сообщил в пятницу, что строительство российского трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.

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Газпром миллер экономика сп-2
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