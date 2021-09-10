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НАТО намерена пристально следить за учениями России и Белоруссии «Запад-2021»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 11:49
Армия
НАТО намерена пристально следить за учениями России и Белоруссии «Запад-2021»
mil.ru  /  Минобороны РФ

Брюссель, 10 сентября. Страны Североатлантического альянса обеспокоены российско-белорусскими учениями «Запад-2021», а потому намерены пристально за ними наблюдать.

Как указала в своем заявлении официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, НАТО призывает Москву и Минск к прозрачности по время проведения стратегических маневров такого масштаба.

«НАТО очень внимательно следит за "Западом-2021". Все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но они должны также соблюдать обязательства по их прозрачности», — считает Лунгеску.

Она подчеркнула, что согласно международным обязательствам подобные учения должны проходить «предсказуемо и транспарентно», что является важным фактором для снижения рисков и предотвращения несчастных инцидентов. Лунгеску также напомнила, что НАТО сохраняет открытыми каналы коммуникации с Россией и готова при необходимости поддерживать контакт с Минском.

Стоит отметить, что до этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывал Москву раскрыть информацию о военных учениях «Запад-2021».

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Все новости / Армия / НАТО намерена пристально следить за учениями России и Белоруссии «Запад-2021»
россия белоруссия нато учения запад-2021
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