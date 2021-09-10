Последствия побега из «Гильбоа»: палестинцы готовятся к протестам из-за действий Израиля

Израильские правоохранители продолжают поиски шести палестинцев, сбежавших из тюрьмы «Гильбоа» в минувший понедельник. Сотрудники спецслужб предприняли ряд мер, которые стали причиной острого недовольства со стороны арабского населения региона. Теперь палестинские активисты выразили готовность решительно противостоять действиям властей еврейского государства.

Calls for 'Friday of rage' as Israel bans family visits to Palestinian prisonershttps://t.co/3siuMnIWlJ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 9, 2021

Изоляция и противодействие

Вечером 8 сентября Палестинский Красный Крест оповестил семьи находящихся в тюрьмах арабов о том, что все посещения в этом месяце были отменены, а выдача разрешений на дальнейшие визиты приостановлена на неопределенный срок.

До недавнего побега «Гильбоа» считалось самым охраняемым и надежно защищенным исправительным учреждением на территории еврейского государства. Теперь же в стране заговорили о серьезных проблемах в области безопасности и разведки, как и о кризисе полицейского аппарата.

Israel launches formal inquiry into lapses that allowed six Palestinians to escape a high-security prisonhttps://t.co/4VCJM8rU5b — The National (@TheNationalNews) September 9, 2021

После инцидента Израильская тюремная служба (IPS) усилила проверки, а некоторые арестанты были перевезены в другие места заключения. В частности, перевод должен был коснуться членов группировки «Исламский джихад» (запрещен в РФ). Около 400 человек из тюрьмы «Кетциот», располагающейся в районе Негев, планировали разделить и перевести в разные места лишения свободы.

/

Недовольные этим решением палестинские боевики отказались выходить из своих камер, в результате чего надзиратели при поддержке военнослужащих совершили большой рейд, направленный на пресечение беспорядков.

В знак протеста против этих действий заключенные тюрем «Кетциот» и «Римон» устроили серию поджогов. Коснулось происходящее и другие пенитенциарные заведения — «Мегиддо» и «Гильбоа», откуда и был совершен недавний побег.

Security failures, sleeping guard: How did six Palestinians manage to escape heavily-guarded Israeli jail? https://t.co/pWU8F7B4j0 — Haaretz.com (@haaretzcom) September 9, 2021

Поиск начался

Сразу же в день обнаружения пропажи шести заключенных израильские правоохранители начали активные поиски. Рано утром в среду они провели инспекцию разделительной стены Израиля близ палестинской деревни Яабад у большого лагеря беженцев Дженин, для осмотра территории которого также использовали беспилотник.

Global Look Press / Gil Eliyahu/JINI

Трое жителей другого располагающегося рядом населенного пункта Наура были задержаны по подозрению в пособничестве преступникам.

Члены палестинских группировок сопротивления в ответ на это предостерегли силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) от проникновения на территорию данного объекта. При этом они пообещали, что применят силу в случае, если власти еврейского государства причинят вред беглецам во время возможного задержания или нанесут какой-то ущерб заключенным в тюрьмах.

Israel has gone berserk in response to the escape of 6 Palestinian prisoners. They’re using collective punishment against entire towns, raiding homes, arresting prisoners’ relatives, & shooting-to-kill protestors. They’re making Palestinians hatred grow. https://t.co/HKToaZVfXG — James J. Zogby (@jjz1600) September 9, 2021

Силы ЦАХАЛ на случай нового обострения и для контроля за передвижениями арабского населения Западного берега реки Иордан возвели на подходах к региону несколько десятков блокпостов и объявили о блокаде как минимум до 11 сентября.

Поскольку преступники до сих пор так и не были пойманы, сотрудники Службы безопасности Израиля решились на крайние меры и арестовали членов семей палестинцев, сбежавших из «Гильбоа». На данный момент известно о задержании по меньшей мере шести человек.

Global Look Press / Gil Eliyahu/JINI

Народный гнев растет

Сейчас арабские общественные движения готовят свой новый ответ на действия Тель-Авива.

Так член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Васель Абу Юсеф заявил, что местные фракции официально отвергают израильскую «политику коллективной ответственности» и новые нарушения в отношении заключенных.

«Необходима большая народная манифестация во всех наших провинциях, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа, в поддержку заключенных. Вопрос о ситуации в тюрьмах объединяет палестинский народ во всех районах его присутствия», — сказал Абу Юсеф.

На данный момент обострение обстановки уже вылилось в ряд столкновений между израильской полицией и арабским населением региона. Вооруженные палестинцы обстреляли силы ЦАХАЛ у деревни Бейт-Эль к северу от Рамаллы.

An #Israeli soldier attempts to detain a #Palestinian during a #protest in solidarity with prisoners following the escape of 6 Palestinians from an Israeli prison in the #WestBank city of #Hebron, 09 September 2021. ???? epa / Abed Al Hashlamoun#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/HPiiqExpOd — european pressphoto agency (@epaphotos) September 9, 2021

Помимо этого, имеет место факт массовых протестов в лагерях беженцев Аль-Аруб и Аль-Фавар, а также в городах Дора в Хевроне и других населенных пунктах в Наблусе. По данным местных СМИ, во время этих беспорядков израильские силовики вели огонь по митингующим резиновыми пулями с крыш домов, применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В отчетах Палестинского Красного Полумесяца сообщается, что только в минувшую среду в столкновениях с ЦАХАЛ и полицией около 100 протестующих получили ранения.

Palestinians in #Gaza hold spoons to express their pride to the miraculous escape of 6 Palestinian political prisoners from Gilboa Israeli prison.#GilboaBreakPrison#FreeThemAll pic.twitter.com/pbuQ0wJjG7 — Quds News Network (@QudsNen) September 10, 2021

Поиски беглецов продолжаются, и призывы к массовым выступлениям на палестинских территориях звучат все громче.

Не так давно эскалация регионального конфликта арабским и еврейским населением уже доходила до полноценных военных действий — 11-дневной войны в Газе. Тогда члены исламистского движения ХАМАС начали обстрел израильской территории в ответ на столкновения между полицией и палестинцами в Иерусалиме, дошедшие до Храмовой горы и территории мечети Аль-Акса. ЦАХАЛ отреагировал на это серией ответных ударов, ставших причиной больших разрушений в палестинском анклаве. За время обострения обе стороны конфликта понесли людские потери.

Сейчас ситуация вновь приближается к критической точке.