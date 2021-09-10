Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 13:02
13:01
Общество
Полицейские и волонтеры спасли пропавшего пенсионера-грибника в Приморье
13:00
Общество
Как стать массажистом? Плюсы и минусы профессии
13:00
Общество
Эфир: Могут ли на международные фестивали попасть добрые и светлые фильмы о России
12:58
Общество
Путин посетит церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
12:55
Политика
Песков подтвердил проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии с участием Путина и Лукашенко
12:53
Шоу-бизнес
Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter
12:52
Общество
Открытая поддержка оппозиции может привести к запрету Фонда Науманна в РФ
12:51
Общество
Песков заявил, что у Кремля нет планов по переименованию Петербурга
12:49
Экономика
Кремль: речи о единой валюте России и Белоруссии пока не идет
12:48
Политика
Читатели Die Welt указали на замысел журналиста Диттмара вбить клин между Москвой и Пекином
Все новости

Последствия побега из «Гильбоа»: палестинцы готовятся к протестам из-за действий Израиля
Весь мир
Последствия побега из «Гильбоа»: палестинцы готовятся к протестам из-за действий Израиля
Global Look Press  /  Mohammed Dahman/Keystone Press Agency

Израильские правоохранители продолжают поиски шести палестинцев, сбежавших из тюрьмы «Гильбоа» в минувший понедельник. Сотрудники спецслужб предприняли ряд мер, которые стали причиной острого недовольства со стороны арабского населения региона. Теперь палестинские активисты выразили готовность решительно противостоять действиям властей еврейского государства.

Изоляция и противодействие

Вечером 8 сентября Палестинский Красный Крест оповестил семьи находящихся в тюрьмах арабов о том, что все посещения в этом месяце были отменены, а выдача разрешений на дальнейшие визиты приостановлена на неопределенный срок.

До недавнего побега «Гильбоа» считалось самым охраняемым и надежно защищенным исправительным учреждением на территории еврейского государства. Теперь же в стране заговорили о серьезных проблемах в области безопасности и разведки, как и о кризисе полицейского аппарата.

После инцидента Израильская тюремная служба (IPS) усилила проверки, а некоторые арестанты были перевезены в другие места заключения. В частности, перевод должен был коснуться членов группировки «Исламский джихад» (запрещен в РФ). Около 400 человек из тюрьмы «Кетциот», располагающейся в районе Негев, планировали разделить и перевести в разные места лишения свободы.

Последствия побега из «Гильбоа»: как развивается палестино-израильское обострение
 / 

Недовольные этим решением палестинские боевики отказались выходить из своих камер, в результате чего надзиратели при поддержке военнослужащих совершили большой рейд, направленный на пресечение беспорядков.

В знак протеста против этих действий заключенные тюрем «Кетциот» и «Римон» устроили серию поджогов. Коснулось происходящее и другие пенитенциарные заведения — «Мегиддо» и «Гильбоа», откуда и был совершен недавний побег.

Поиск начался

Сразу же в день обнаружения пропажи шести заключенных израильские правоохранители начали активные поиски. Рано утром в среду они провели инспекцию разделительной стены Израиля близ палестинской деревни Яабад у большого лагеря беженцев Дженин, для осмотра территории которого также использовали беспилотник.

Последствия побега из «Гильбоа»: как развивается палестино-израильское обострение
Global Look Press  / Gil Eliyahu/JINI

Трое жителей другого располагающегося рядом населенного пункта Наура были задержаны по подозрению в пособничестве преступникам.

Члены палестинских группировок сопротивления в ответ на это предостерегли силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) от проникновения на территорию данного объекта. При этом они пообещали, что применят силу в случае, если власти еврейского государства причинят вред беглецам во время возможного задержания или нанесут какой-то ущерб заключенным в тюрьмах.

Силы ЦАХАЛ на случай нового обострения и для контроля за передвижениями арабского населения Западного берега реки Иордан возвели на подходах к региону несколько десятков блокпостов и объявили о блокаде как минимум до 11 сентября.

Поскольку преступники до сих пор так и не были пойманы, сотрудники Службы безопасности Израиля решились на крайние меры и арестовали членов семей палестинцев, сбежавших из «Гильбоа». На данный момент известно о задержании по меньшей мере шести человек.

Последствия побега из «Гильбоа»: как развивается палестино-израильское обострение
Global Look Press  / Gil Eliyahu/JINI

Народный гнев растет

Сейчас арабские общественные движения готовят свой новый ответ на действия Тель-Авива.

Так член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Васель Абу Юсеф заявил, что местные фракции официально отвергают израильскую «политику коллективной ответственности» и новые нарушения в отношении заключенных.

«Необходима большая народная манифестация во всех наших провинциях, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа, в поддержку заключенных. Вопрос о ситуации в тюрьмах объединяет палестинский народ во всех районах его присутствия», — сказал Абу Юсеф.

На данный момент обострение обстановки уже вылилось в ряд столкновений между израильской полицией и арабским населением региона. Вооруженные палестинцы обстреляли силы ЦАХАЛ у деревни Бейт-Эль к северу от Рамаллы.

Помимо этого, имеет место факт массовых протестов в лагерях беженцев Аль-Аруб и Аль-Фавар, а также в городах Дора в Хевроне и других населенных пунктах в Наблусе. По данным местных СМИ, во время этих беспорядков израильские силовики вели огонь по митингующим резиновыми пулями с крыш домов, применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В отчетах Палестинского Красного Полумесяца сообщается, что только в минувшую среду в столкновениях с ЦАХАЛ и полицией около 100 протестующих получили ранения.

Поиски беглецов продолжаются, и призывы к массовым выступлениям на палестинских территориях звучат все громче.

Не так давно эскалация регионального конфликта арабским и еврейским населением уже доходила до полноценных военных действий — 11-дневной войны в Газе. Тогда члены исламистского движения ХАМАС начали обстрел израильской территории в ответ на столкновения между полицией и палестинцами в Иерусалиме, дошедшие до Храмовой горы и территории мечети Аль-Акса. ЦАХАЛ отреагировал на это серией ответных ударов, ставших причиной больших разрушений в палестинском анклаве. За время обострения обе стороны конфликта понесли людские потери.

Сейчас ситуация вновь приближается к критической точке.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Последствия побега из «Гильбоа»: палестинцы готовятся к протестам из-за действий Израиля
израиль тюрьма палестина побег
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru