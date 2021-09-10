«Не жалею»: Зеленский ответил на вопрос о решении стать президентом Украины

Киев, 10 сентября. Решение стать президентом Украины было правильным — нельзя вечно «жить в аквариуме», уверен бывший артист «Квартала 95» Владимир Зеленский.

Украинский лидер ответил на вопрос о неожиданном повороте своей карьеры в ходе форума YES Brainstorming в Киеве. В рамках пресс-конференции на мероприятии по Ялтинской европейской стратегии Зеленский осветил ряд вопросов международной повестки, включая несостоявшееся членство в НАТО и отношения с Россией. Также политик понадеялся, что период его каденции украинский народ будет воспринимать как хорошее время.

«Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме», — подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский отметил высокую напряженность в отношении Москвы и Киева. По его мнению, сценарий, при котором отношения соседей перерастут в открытый вооруженный конфликт, вполне возможен. Однако бывший комедиант тут же выразил надежду, что в диалоге двух народов «победит добро».