Массаж — приятная и полезная процедура, которая помогает расслабиться после тяжелого дня или, наоборот, взбодриться перед началом рабочей недели, снять усталость после физических нагрузок и даже вылечить некоторые заболевания у детей и взрослых. Руки хорошего специалиста способны творить настоящие чудеса, избавляя от боли и напряжения, а вот процедура, выполненная дилетантом, не только не доставит удовольствия, но может и навредить. Чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, нужно много учиться, разбираться в анатомии и физиологии и постоянно совершенствовать свои навыки и умения, быть выносливым физически, терпеливым и доброжелательным. О том, как стать массажистом, какими еще личностными качествами нужно для этого обладать, а также о плюсах и минусах профессии мы поговорим в сегодняшней статье ФАН.

Несколько слов об истории массажа

Когда именно появилось искусство массажа, точно сказать сложно. Известно лишь, что его история уходит корнями в глубокую древность.

Упоминания об этом виде медицинской помощи встречаются в трудах Авиценны и Гиппократа, а в Древнем Китае к массажу стали прибегать еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Собственно, первые техники были описаны китайцами и индийцами. Традиционная система индийской народной медицины аюрведа считает массаж действенным способом доставки полезных веществ через кожный покров ко всем органам, который способствует исцелению от различных заболеваний и является эффективной мерой их профилактики.

В Китае практически в каждой провинции существовала школа, в которой обучали искусству врачевания. Массажные практики были там обязательной дисциплиной.

В Древней Греции и Риме массаж считался обязательной составляющей банных процедур. Его применяли не только в лечебных, но и в косметических целях. Сам Гай Юлий Цезарь регулярно прибегал к этой приятной и полезной процедуре, сделав ее неотъемлемым элементом военного и физического воспитания.

В средневековой Европе уход за телом был не в почете, скорее наоборот — всячески приветствовался аскетизм, а церковь навязывала идеи усмирения и умерщвления плоти. Приход эпохи Возрождения с царившим в ней культом красивого и здорового тела пробудил интерес к спорту и массажу, а европейские врачи, обратив внимание на идеи своих древнеримских и древнегреческих коллег, принялись за их дальнейшее развитие.

На Руси закаливание и массаж издревле считались верными способами укрепить тело и дух. Правда, техники у славян были несколько иные, нежели на Востоке или в Греции. Все процедуры в те времена были неразрывно связаны с баней, а главным инструментом был березовый веник, предварительно запаренный в кипятке. Такой способ массажа назывался «хвощением» и производился в парилке опытным банщиком.

С течением времени эффективность различных массажных методик оценили во всем мире. Лучшие умы, занимавшиеся изучением анатомии, физиологии и биологии признавали их роль в лечении и профилактике различных заболеваний.

Федеральное агентство новостей /

Виды массажа и его польза

Сегодня выделяют следующие основные разновидности массажа:

Лечебный. Является действенным средством реабилитации после всевозможных травм. Также широко применяется для излечения от недугов неврологического характера, помогает избавиться полностью или в значительной степени снизить интенсивность головных болей и держать под контролем гипертоническую болезнь.

Лечебный массаж может проводить только квалифицированный специалист с высшим медицинским образованием!

Косметический. Данная услуга является особенно востребованной среди представительниц прекрасного пола, которые следят за своей фигурой. Процедура моделирует силуэт, помогает сгладить проявления целлюлита и поддерживать кожу тела в тонусе.

Расслабляющий. Название говорит само за себя. Если нужно снять накопившееся напряжение, расслабиться и забыть о насущных проблемах — добро пожаловать на прием к массажисту.

Спортивный. Профессиональный спорт весьма травматичен. Спортсмены часто страдают от растяжений и ушибов, поэтому в каждой команде обязательно есть свой массажист, который готовит атлетов к соревнованиям и помогает с реабилитацией.

Детский. Многие ошибочно полагают, что массаж назначается малышам при наличии патологий различной степени тяжести, однако это не так. В силу недоразвитости нервной системы процедура показана всем грудничкам буквально с первых дней жизни, поскольку оказывает не только лечебный, но и общеукрепляющий эффект. Вот лишь некоторые из полезных свойств массажа для самых маленьких:

— стимулирует развитие всех органов и систем;

— улучшает сон;

— благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат;

— снимает тонус;

— успокаивает;

— способствует усилению защитных функций организма.

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Как стать массажистом

Как и любая другая, профессия массажиста требует определенного набора знаний, навыков и умений, получить которые можно в соответствующем учебном заведении, выбор которого напрямую зависит от того, на каком из разновидностей массажа человек решил специализироваться. Так, чтобы заниматься лечебным, детским или спортивным массажем, необходимо получить диплом об окончании колледжа или высшего учебного заведения.

Если речь идет о среднем специальном образовании, то пойти учиться можно уже после девятого класса, при этом зачисление происходит по результатам конкурса средних баллов аттестатов.

После окончания 11 класса можно отправиться за получением более глубоких и фундаментальных знаний в один из профильных вузов, например в Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова или в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Конкурс в престижные вузы среди абитуриентов традиционно высок, поэтому к поступлению нужно готовиться заранее, а сдавать придется химию, биологию, русский язык и математику.

Наконец, если в ваши планы не входит лечение и реабилитация пациентов, то обучиться азам массажного искусства можно на специализированных платных курсах. Поступить на них не составит труда, а учебный процесс не займет много времени — скорее всего, уложитесь в несколько месяцев. Однако будьте осторожны, чтобы не попасть к шарлатанам. Перед тем как сделать выбор в пользу той или иной школы, внимательно изучите преподавательский состав и отзывы учеников.

С сертификатом об окончании курсов массажиста можно устроиться в один из многочисленных салонов красоты или спа-центров или попробовать работать в частном порядке. Набравшись опыта и наработав клиентуру, наиболее успешные и удачливые мастера открывают собственные массажные кабинеты. Но нужно иметь в виду, что, пойдя по такому пути, заниматься придется не только непосредственно массажем, но и ведением бизнеса, а для этого потребуется либо нанимать персонал, либо самому вникать в азы бухгалтерии, налогообложения и маркетинга.

То, сколько будет зарабатывать массажист, напрямую зависит от его трудоспособности, опыта и рекомендаций.

Помимо знаний в области анатомии и физиологии, а также владения различными техниками массажа, хороший специалист в данной сфере должен обладать следующими личностными качествами:

коммуникабельность;

умение ладить с людьми;

ответственность;

тактичность;

желание постоянно совершенствовать свои навыки.

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Массажист: плюсы и минусы профессии

Прежде чем окончательно решить заняться массажем на профессиональном уровне, необходимо как следует взвесить все за и против. Перечислим основные положительные стороны профессии, но и недостатки стороной не обойдем.

К плюсам относят следующие пункты:

высокий уровень дохода у опытных специалистов;

возможность работать на себя и брать подработки;

гибкий график;

постоянные новые знакомства;

востребованность на рынке труда.

А теперь о минусах:

физически тяжелый труд;

постоянный контакт с людьми;

высокий уровень ответственности за здоровье пациентов;

невысокий заработок на старте карьеры.