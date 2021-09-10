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Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства
Политика
Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 10 сентября. Договоренности между Россией и Белоруссией очень серьезные. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Москва и Минск прежде не предпринимали подобных шагов. По его словам, договоренности между сторонами очень серьезные. Лукашенко добавил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться 4 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве. После переговоров белорусский лидер отметил, что интеграция не несет ничего плохого для народов двух стран. По его словам, процесс предусматривает взаимовыгодные условия.

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россия белоруссия лукашенко
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