Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства

Минск, 10 сентября. Договоренности между Россией и Белоруссией очень серьезные. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Москва и Минск прежде не предпринимали подобных шагов. По его словам, договоренности между сторонами очень серьезные. Лукашенко добавил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться 4 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве. После переговоров белорусский лидер отметил, что интеграция не несет ничего плохого для народов двух стран. По его словам, процесс предусматривает взаимовыгодные условия.