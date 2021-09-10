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Читатели Daily Express усомнились в способности США напугать Россию самолетами B-2
Армия
Читатели Daily Express усомнились в способности США напугать Россию самолетами B-2
wikipedia.org  /  US Air Force

Лондон, 10 сентября. Россия едва ли испугается американских стелс-бомбардировщиков B-2 после бегства ВС США из Афганистана, уверены пользователи британского сегмента Сети.

Соединенные Штаты начали процесс «закручивания гаек» в отношении России, заявили журналисты британского издания Daily Express, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их мнению, стратегический бомбардировщик ВВС США «на пороге» РФ якобы должен был вызвать озабоченность российского руководства. Авторы публикации отметили, что Москва значительно продвинулась в сфере модернизации войск, пополнив арсенал новейшими образцами смертоносного вооружения, в частности, гиперзвуковыми ракетами, однако американские власти решили напомнить России и о своем военном потенциале.

Британские аналитики напомнили о недавней публикации в Twitter, размещенной представителями миссии Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе. В соцсети американские военные показали фото стелс-бомбардировщика B-2, который пролетел над акваторией Северного моря в сопровождении истребителей F-15 ВВС США и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании в рамках тренировочного полета. По мнению журналистов, такие мероприятия способствуют повышению безопасности НАТО и укреплению связей между странами блока. Они также обратили внимание на высказывание редактора издания Defense One Кевина Барона, который назвал эту миссию B-2 «дружеским напоминанием Москве об американских бомбардировщиках на пороге России». Тем не менее читатели британского портала усомнились в способности Запада «напугать» РФ при помощи подобных полетов.

Страны НАТО во главе с Соединенными Штатами недавно потерпели крупное фиаско в Афганистане, после чего американская «игра мускулами» уже не выглядит убедительно, считают пользователи британского сегмента Сети. Некоторые читатели Daily Express усомнились, что президент России Владимир Путин «потеряет сон» после полета B-2 на фоне провала афганской кампании ВС США. Они предположили, что после крупной неудачи Вашингтона РФ и Китай не будут воспринимать американского лидера Джо Байдена всерьез.

«После их «успеха» в Афганистане Путин, должно быть, действительно «беспокоится» о предупреждениях со стороны янки. Лучшая шутка за сегодня», — отметился язвительной иронией один из комментаторов, которого рассмешили американские «страшилки» с B-2 вблизи России.

Ранее американские аналитики заявили, что иностранные заказчики могут проявить повышенный интерес к перспективному стелс-бомбардировщику B-21, разрабатываемому в США. По их мнению, первым покупателем крылатой машины может стать Израиль, так как самолет обладает обширными универсальными возможностями.

Кроме того, экс-главный конструктор украинского предприятия «Антонов» Александр Лось высказался о другом стелс-самолете американского производства — истребителе F-35, передает телеканал «360». По его мнению, из-за российских радаров, способных засекать даже малозаметную авиационную технику, эти крылатые машины бесполезны для Украины.

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