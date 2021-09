Читатели Daily Express усомнились в способности США напугать Россию самолетами B-2

Лондон, 10 сентября. Россия едва ли испугается американских стелс-бомбардировщиков B-2 после бегства ВС США из Афганистана, уверены пользователи британского сегмента Сети.

Соединенные Штаты начали процесс «закручивания гаек» в отношении России, заявили журналисты британского издания Daily Express, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их мнению, стратегический бомбардировщик ВВС США «на пороге» РФ якобы должен был вызвать озабоченность российского руководства. Авторы публикации отметили, что Москва значительно продвинулась в сфере модернизации войск, пополнив арсенал новейшими образцами смертоносного вооружения, в частности, гиперзвуковыми ракетами, однако американские власти решили напомнить России и о своем военном потенциале.

Британские аналитики напомнили о недавней публикации в Twitter, размещенной представителями миссии Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе. В соцсети американские военные показали фото стелс-бомбардировщика B-2, который пролетел над акваторией Северного моря в сопровождении истребителей F-15 ВВС США и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании в рамках тренировочного полета. По мнению журналистов, такие мероприятия способствуют повышению безопасности НАТО и укреплению связей между странами блока. Они также обратили внимание на высказывание редактора издания Defense One Кевина Барона, который назвал эту миссию B-2 «дружеским напоминанием Москве об американских бомбардировщиках на пороге России». Тем не менее читатели британского портала усомнились в способности Запада «напугать» РФ при помощи подобных полетов.

A ???????? B-2 Spirit stealth bomber flies alongside @usairforce F-15s and ???????? @RoyalAirForce Eurofighter Typhoons during a training mission over the #NorthSea. Missions like this help mitigate security risks within the European theater and build relationships with our @NATO Allies. pic.twitter.com/8OyRsh6Qe5