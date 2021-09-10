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Американец выстрелил в подростка в целях самообороны
Происшествия

23-летний житель города Аврора в штате Колорадо Уильям Фарнсворт работает «охотником за головами» помогает полиции с поиском и поимкой преступников. Мужчина всегда носит с собой пистолет «Глок», на который имеет разрешение, и часто применяет его по долгу службы. В начале июня Фарнсворт попал в неприятную историю: во время поездки в городском автобусе на него набросился подросток, а также он угрожал его жене и годовалой дочери.

«Я уже терял сознание, а этот парень все бил меня, он был сверху, и колотил меня до бессмысленности, а потом сказал: «Я убью тебя»», вспомнил мужчина.

Конфликт завязался после того, как жена Фарнсворта сделала замечание подростку, чтобы тот и его подруга прекратили курить вейп в автобусе, так как это запрещено законом. Но молодой человек долго не реагировал на просьбы, а потом «вышел из себя». 

«Он не обращал на нас внимания, пока мы не спросили его в третий раз. Он встал и сказал: «Черт возьми, твою жену, твою жену и твоего ребенка». И он сначала начал замахиваться на мою жену и ребенка»,  рассказал Уильям.

После этого Фарнсворт достал свой пистолет и выстрелил буйному подростку в грудь. Свидетелями этой ситуации стали 15 пассажиров автобуса.

«Он сказал: «Ты застрелил меня», вышел из автобуса и лег в траву. Не пытался надавить на рану», отметил стрелок.

После огнестрельного ранения подросток выжил, его даже выписали из больницы, однако молодому человеку теперь грозит уголовное наказание за нападение, а сам Фарнсворт проходит по делу как потерпевший.

«Я действовал в порядке самообороны, и большинство офицеров на месте происшествия сказали мне, что поступили бы так же», сказал мужчина.

Правоохранители поддерживают версию Фарнсворта, который применил оружие, защищая свою семью от нападения. В настоящий момент суд изучает ситуацию по видеозаписям из салона автобуса. Вскоре, после вынесения приговора видео обнародуют.  

 

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