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Франц Клинцевич поделился воспоминаниями о Евгении Зиничеве
Общество
Франц Клинцевич поделился воспоминаниями о Евгении Зиничеве
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Героический поступок главы МЧС России Евгения Зиничева показал всем нам, как в критической ситуации должен вести себя настоящий мужчина. Об этом в беседе с ФАН рассказал политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник рассказал, как в свое время познакомился с этим выдающимся человеком. Это произошло на заседаниях комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Евгений Зиничев сделал два великолепных доклада с анализом. Я тогда обратил внимание на этого физически сильного, крайне сдержанного, уверенного в своей профессиональной деятельности генерала. ˂…˃ Я не был знаком с ним близко, у нас были профессиональные отношения, но у меня сложилось устойчивое уважение к профессионалу. Я люблю профессионалов», — сообщил политик.

Франц Клинцевич поделился воспоминаниями о Евгении Зиничеве
Global Look Press  / EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Франц Клинцевич подчеркнул, Евгений Зиничев проявил мужество, крепость духа даже перед лицом смертельной угрозы.

«Я восхищаюсь этим человеком. Он поступил как офицер, спасатель, профессионал. Произошел несчастный случай и риск был слишком велик. Вне всякого сомнения, это пример для всех. Как сейчас принято говорить, вся его «кредитная история» была посвящена спасению людей. В данном случае, менталитет сработал именно таким образом, показал каждому из нас, как настоящие мужчины должны вести себя в критической ситуации. Вечная память настоящему герою. Самые искренние соболезнования всем родным и близким. Мы прощаемся сегодня с очень достойным человеком», — заключил экс-сенатор.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с Евгением Зиничевым. После панихиды в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве гроб с телом спасателя будет доставлен спецбортом МЧС в Санкт-Петербург.

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