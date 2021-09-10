Зеленский заявил о возможности начала войны России с Украиной

Киев, 10 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможных боевых действиях с Россией.

В рамках форума YES Brainstorming модератор спросил у Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. Украинский лидер отметил, что такое «может быть». Однако это был бы ошибочный вариант развития событий, убежден Владимир Зеленский. В этом случае «никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», подчеркнул он.

Владимир Зеленский ранее заявлял от готовности Украины к вступлению в НАТО. Североатлантический альянс нуждается в Украине, убеждены в Киеве. Сейчас Украина готовится к вступлению в НАТО, в том числе на военном уровне.