Медицина охватывает огромное количество направлений и специальностей. Только на первый взгляд кажется, что любой врач сходу разберется во всех медицинских вопросах. Это, конечно, не так.

Каждое направление имеет свои особенности и предполагает специальное образование. Подробно рассмотрим профессию хирурга: сколько длится обучение, где работают и сколько зарабатывают хирурги.

pexels.com / Павел Сорокин

Из истории хирургии

Хирургия ― это инвазивное лечение. Не лекарственная терапия, не наблюдение за пациентом, не лечебные процедуры, а прямое оперативное вмешательство. Одновременно с терапией и акушерством это направление в медицине ― из самых древних. По данным раскопок, первые инвазивные процедуры, причем довольно сложные (например, трепанации черепа), осуществляли еще в VI веке до н.э. Уже тогда проводили ампутации конечностей и умели останавливать сильные кровотечения.

Интересно, что история хирургии разбивается на довольно большие временные отрезки. Это связано со многими факторами. Так, например, в Средние века нельзя было изучать анатомию на трупах и избегать пролития крови. Медицина практически не развивалась, а уровень смертности был очень высок. В эпоху Возрождения благодаря Леонардо да Винчи этот пробел был восполнен. Эксперты едины в своем мнении: анатомические рисунки да Винчи обогнали свое время на сотню лет.

Большой прорыв в хирургии случился только в XIX веке. Он был связан с появлением антисептики и асептики, а также открытием наркоза. Это позволило проводить совершенно новые хирургические операции, которые до этого были просто невозможны, а также качественно изменить уход за пациентами.

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Где учиться на хирурга

Очевидно, что будущему светилу хирургии дорога одна ― в медицинский вуз. Здесь, однако, нужно коснуться особенностей высшего медицинского образования в России. Все начинается еще в школе: в 11 классе будущим медикам стоит сосредоточиться на углубленном изучении физики, химии и биологии. Вступительные экзамены в медицинские вузы не из простых.

В Москве главными вузами, где готовят будущих врачей, являются «первый мед» и «второй мед» (Университет им. Сеченова и РНИМУ им. Пирогова соответственно), а также медико-стоматологический университет им. Евдокимова. Без преувеличения, именно туда стремится основной поток абитуриентов. Огромная научная база, лучшие кадры и возможность проходить практику на базе самых современных больниц говорят в пользу этих трех вузов.

Кроме того, обучение по программе «Лечебное дело» проходит в МГУ им. Ломоносова, в РУДН и еще в нескольких высших учебных заведениях. Нельзя обойти стороной и региональные вузы, которые также весьма котируются в медицинской среде.

Обучение длится семь лет, при этом специальности всего две — терапия и педиатрия (стоматология ― отдельно). То есть после окончания института студент получает диплом врача-терапевта или врача-педиатра. И этого, конечно, недостаточно, чтобы стать хирургом.

Следующий этап ― ординатура. Он необходим тому, кто хочет стать специалистом в более узкой специальности. Обучение в ординатуре сочетает в себе, собственно, учебу и работу под руководством наставника. Процесс обучения проходит не в вузе, а непосредственно в госпитале. В конце обучения ординаторы сдают экзамены, после чего получают второй диплом. И только после этого можно работать либо «взрослым» хирургом (при первом дипломе «терапевт»), либо детским хирургом (если в первом дипломе написано «врач-педиатр»).

Что делает и где работает хирург

Под общим словом «хирургия» подразумевается сразу несколько направлений, зачастую весьма далеких друг от друга. Так, пластический хирург вряд ли будет полезен при трансплантации печени, а хирург-офтальмолог едва станет вправлять суставы. Будущий специалист выбирает область работы на этапе ординатуры, чтобы два года заниматься только выбранной узкой специальностью. Бывает и так, что хирург не просто работает в конкретной области, скажем, челюстно-лицевой хирургии, а занимается только определенными операциями. Например, лучше всех исправляет носовую перегородку или специализируется главным образом на лечении тазобедренного сустава.

Так, в первую очередь, хирурги работают в госпиталях и больницах, где оперируют. Также хирург необходим в поликлинике. Там он, конечно, не будет проводить операцию, но решение о необходимости такого вмешательства принимает именно специалист в поликлинике. Он же подскажет, в каком месте лучше всего оперироваться и даст направление. К хирургу в поликлинику возвращается пациент после операции для дальнейшего наблюдения.

Частные клиники, преподавание в университете и научная работа ― все это также сфера деятельности опытного врача, в том числе, хирурга.

Сколько зарабатывает хирург

Профессия хирурга ― одна из самых высокооплачиваемых. Это очень непростая работа, требующая от врача безошибочного мастерства, высокой концентрации, огромных знаний и опыта. В Москве средняя заработная плата хирурга в государственной медицине составляет 75 тысяч рублей. В частных клиниках зарплаты могут достигать 120 тысяч и более.

В регионах средний заработок хирурга существенно меньше, в зависимости от региона, может равняться 50-60 тысяч рублей. Врач в поликлинике, как правило, зарабатывает меньше своего оперирующего коллеги. Зависит уровень зарплаты и от выбранной специальности. Так, пластическая хирургия традиционно стоит очень дорого, как и хирургия в стоматологии.

Плюсы и минусы профессии хирурга

Говоря о медицине в целом, рассматривать преимущества и недостатки профессии с традиционной точки зрения довольно сложно. В первую очередь речь идет о призвании. Только при большом желании, настоящем стремлении стать врачом можно идти работать в медицину, особенно в хирургию.

Сложная учеба, необходимость непрерывного, постоянного образования, тяжелый график работы, огромная ответственность и морально-этические аспекты ― все это едва ли выглядит преимуществами со стороны. Но врачи тем и отличаются от остальных, что закрывают глаза на подобные неудобства и продолжают работать.

Если все-таки попробовать найти преимущества именно в профессии хирурга, то среди прочего хотелось бы отметить устойчивое развитие и появление инновационных технологий в этой области. Теперь у хирургов есть не только скальпель, но и высокотехнологичное оборудование, с помощью которого они могут максимально точно диагностировать проблему и провести необходимые манипуляции. Огромные экраны, мощное увеличение, современные аппараты ― все это помогает врачу выполнить задачу намного быстрее и с минимальными негативными последствиями для пациента.

В качестве заключения

pexels.com / Anna Shvets

Хирургия ― безусловно, одно из сложнейших направлений в медицине. Хотя бы потому что там все происходит, так сказать, в прямом эфире. Операции длятся часами, при этом произойти может все, что угодно. Хирургу требуется сохранять концентрацию столько, сколько потребуется для завершения операции. Он не может просто прерваться на обед или чашечку кофе. Начав, он должен идти до конца. Это по-настоящему огромная нагрузка — как физическая, так и моральная.

Хирургия продолжает развиваться. Врачи придумывают все новые способы делать сложнейшие операции при минимальном вмешательстве. Помогает и развитие медицинской техники, в том числе высокотехнологичных роботов. Однако, без сомнения, главное ― руки врача, которые точно и уверенно делают свою работу изо дня в день.