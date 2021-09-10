Дело о взятках экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сафронова получило неожиданный поворот в суде

Москва, 10 сентября. Иллюзионист Сергей Сафронов, которого выгнали из мистического шоу «Битва экстрасенсов» после скандала со взятками, смог доказать в суде свою невиновность.

В конце прошлого года разразился громкий скандал вокруг шоу «Битва экстрасенсов». Участница одного из сезонов, ясновидящая Алина Вердиш обвинила Сергея Сафронова, который вел программу около 10 лет, во взяточничестве. По словам ведуньи, иллюзионист брал деньги с нее и других экстрасенсов за подсказки. Как утверждает Вердиш, за испытание «Ширма» она заплатила Сафронову 500 тысяч рублей, а за «Багажник» — почти миллион. Каждый последующий этап в шоу обходился ясновидящей в 200 тысяч рублей. Она утверждает, что за все время участия перевела Сергею Сафронову порядка 1,5 миллиона рублей.

Супруг Алины Вердиш, с чьего счета и были переведены все деньги, подал в суд на иллюзиониста с требованием вернуть денежные средства. Несмотря на подсказки ведущего «Битвы экстрасенсов», ведунья не смогла дойти до финала. Суд однако встал на сторону Сергея Сафронова. На последнем заседании он предъявил документ об предоставлении Вердиш платных уроков по актерскому мастерству.

«В соответствии с разделом 4 договора, стоимость предоставляемых услуг составляет 300 000 руб. Занятия проводятся в течение пяти месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором заказчик впервые перечислил исполнителю денежные средства», — приводит «СтарХит» содержание контракта.

Суд посчитал, что деньги, которые получил Сафронов, не могут считаться неосновательным обогащением. Согласно бумаге, подписанной и Алиной Вердиш, ясновидящая переводила средства именно в счет оплаты услуг по этому договору. Ведунью и ее супруга решение суда не устроило — пара подала на обжалование. Апелляционное заседание состоится 20 сентября.

Несмотря на то, что Сафронову удалось доказать свою правоту, в мистическое шоу он больше не вернется. Продюсеры «Битвы экстрасенсов» уже нашли нового кандидата на место ведущего и главного скептика проекта.