Малахов возмущен решением Собчак быть тамадой на свадьбе Моргенштерна

Москва, 10 сентября. Знаменитый телеведущий Андрей Малахов был удивлен решением коллеги Ксении Собчак вести свадьбу скандального рэпера Моргенштерна после оскорблений на премии Муз-ТВ.

Журналист стал гостем YouTube-шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе». В эфире он вместе с ведущей обсудил гостей телешоу и способы приглашения их на интервью. Они не смогли обойти стороной Собчак, которая мечтала поговорить с известным рэпером. Но Моргенштерн выставил ей кругленькую сумму за встречу.

Впрочем, Собчак, несмотря на конфликт со скандальным артистом на премии Муз-ТВ, согласилась стать тамадой на его свадьбе. Решение журналистки откровенно шокировало Малахова.

«Я удивился, что Ксюша вела свадьбу Моргенштерна. Все видели, как на Муз-ТВ он вытирал об нее ноги и сказал: «Я тебе меньше чем за 5 миллионов, интервью не дам». Надеюсь, что все закончится интервью», — отметил ведущий отечественного ТВ.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились в последний день лета. Торжество прошло в Москве и было выдержано в стиле 2000-х.