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Малахов возмущен решением Собчак быть тамадой на свадьбе Моргенштерна
Шоу-бизнес
Малахов возмущен решением Собчак быть тамадой на свадьбе Моргенштерна
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 10 сентября. Знаменитый телеведущий Андрей Малахов был удивлен решением коллеги Ксении Собчак вести свадьбу скандального рэпера Моргенштерна после оскорблений на премии Муз-ТВ.

Журналист стал гостем YouTube-шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе». В эфире он вместе с ведущей обсудил гостей телешоу и способы приглашения их на интервью. Они не смогли обойти стороной Собчак, которая мечтала поговорить с известным рэпером. Но Моргенштерн выставил ей кругленькую сумму за встречу.

Впрочем, Собчак, несмотря на конфликт со скандальным артистом на премии Муз-ТВ, согласилась стать тамадой на его свадьбе. Решение журналистки откровенно шокировало Малахова.

«Я удивился, что Ксюша вела свадьбу Моргенштерна. Все видели, как на Муз-ТВ он вытирал об нее ноги и сказал: «Я тебе меньше чем за 5 миллионов, интервью не дам». Надеюсь, что все закончится интервью», — отметил ведущий отечественного ТВ.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились в последний день лета. Торжество прошло в Москве и было выдержано в стиле 2000-х.

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