Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Москва, 10 сентября. Власти России снимают ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Оперштаб рассмотрел вопрос о возобновлении полетов между РФ и Белоруссией. По итогам обсуждения правительство приняло решение о снятии с 21 сентября всех ограничений на авиационное сообщение с республикой, говорится в сообщении.

Воздушное сообщение между государствами временно приостановили на фоне пандемии коронавируса. С 21 сентября 2021 года оно будет восстановлено в полном объеме, уточнили в оперативном штабе.

Страны постепенно открывают границы после из закрытия в связи с распространением инфекции. Например, власти Таиланда разрешили въезд в страну некотором категориям россиян.