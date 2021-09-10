Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 11:34
11:33
Политика
Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства
11:32
Армия
Читатели Daily Express усомнились в способности США напугать Россию самолетами B-2
11:32
Общество
Завершилась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым
11:24
Происшествия
Отопительные нормы могут измениться после взрыва в Ногинске
11:23
Политика
Зеленский заявил о возможности начала войны России с Украиной
11:19
Общество
Легендарный рынок в Самаре, возникший в 90-е, начали «зачищать»
11:16
Шоу-бизнес
Дело о взятках экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сафронова получило неожиданный поворот в суде
11:13
Шоу-бизнес
Малахов возмущен решением Собчак быть тамадой на свадьбе Моргенштерна
11:13
Общество
Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
11:08
Экономика
«Выходим почти на 800 млрд»: Солонников о доходах Петербурга с учетом денег из Москвы
Все новости

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 11:16
Общество
Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
pxhere.com

Москва, 10 сентября. Власти России снимают ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Оперштаб рассмотрел вопрос о возобновлении полетов между РФ и Белоруссией. По итогам обсуждения правительство приняло решение о снятии с 21 сентября всех ограничений на авиационное сообщение с республикой, говорится в сообщении.

Воздушное сообщение между государствами временно приостановили на фоне пандемии коронавируса. С 21 сентября 2021 года оно будет восстановлено в полном объеме, уточнили в оперативном штабе.

Страны постепенно открывают границы после из закрытия в связи с распространением инфекции. Например, власти Таиланда разрешили въезд в страну некотором категориям россиян.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
россия белоруссия авиасообщение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru