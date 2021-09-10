Открытая поддержка оппозиции может привести к запрету Фонда Науманна в РФ

ФАН продолжает анализировать деятельность немецких фондов, связанных с политическими партиями Германии, в России. Одной из НПО, активно действующей на территории РФ, является Фонд Фридриха Науманна Свободной демократической партии ФРГ.

В Германии существует традиция — практически каждая крупная партия бундестага открывает свой общественно-политический фонд. ФАН уже писал о Фонде Генриха Белля партии «Зеленых» и Фонде Фридриха Эберта Социал-демократической партии Германии, чья деструктивная работа на территории РФ может нанести вред стране. Изучив работу Фонда Фридриха Науманна, в редакции пришли к аналогичным выводам.

freiheit.org / Prt Scr

В статье приведены комментарии Сосновского по поводу работы фонда в Германии и его взаимодействия с представителями других стран.

«На слуху»

Ввиду активной позиции по отношению к РФ Свободная демократическая партия (СвДП) и Фонд Науманна регулярно попадают в сводки российских новостей. Лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер 2 сентября в очередной раз выступил за точечные санкции против России. Политик не скрывает контактов с протестным контингентом РФ и признается, что пришел к выводу о необходимости узконаправленных мер «после бесед с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным».

По мнению Линднера, Германия не должна налаживать экономические отношения с Москвой пока основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) находится в заключении. Кроме того, политик последовательно выступает против реализации проекта «Северный поток — 2».

Global Look Press / Kirchner-Media/Wedel via www.ima

«Линднер — это серьезная фигура, которая имеет все шансы занять место либо министра иностранных дел, либо министра экономики, и вот здесь он, конечно, будет вовсю отрабатывать американскую линию по давлению на Россию. Это санкции, это газ, это Украина и прочее», — отметил Александр Сосновский.

Главе СвДП также поручили вручить премию европейской прессы M100 Media Award, присужденную Алексею Навальному. Как подчеркнул Линднер, он будет рад участвовать в награждении российского оппозиционера.

Эксперт также сообщил, что Фонд Науманна долгие годы занимает активную позицию по отношению к РФ, в том числе вербуя российских политиков и активистов для продвижения западных ценностей.

«Интерес фонда к России — это интерес не сегодняшнего дня, по крайней мере на протяжении последних 30 лет этот фонд очень активно занимается работой на территории России и на территории Германии, приглашая из России, как им кажется, интересных будущих политиков и специалистов из различных областей жизни. В Германии с ними проводят семинары по различным вопросам, которые обычно начинаются со слов о либеральном рынке, о демократии, о правах человека, о ЛГБТ», — отметил Сосновский.

vk.com / Alexander Sosnowski

В июне текущего года Владимир Жириновский также рассказывал, как его пытались завербовать в Фонде Науманна. В 90-е годы лидер ЛДПР посещал лекции фонда в городе Кенигсвинтере под Бонном.

«Недельный семинар с понедельника по пятницу: учили нас, как выборы проводить, политические партии — и экзамен в пятницу. И первый вопрос: «Что вы будете делать в России?» Я говорю: «Защищать русских». Все, двойка, до свидания — в Москву. Если бы я сказал «Защищать национальные меньшинства» — пятерка, и стипендию платил бы Фонд Фридриха Науманна. Я был бы как Навальный, еще до него, ибо это было в 90-м году», — сообщил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, на семинары пригашают обычно от 10 до 12 человек из России и других стран постсоветского пространства. Интенсивные занятия длятся около двух недель и полностью бесплатны для участников.

«Я видел там людей из Армении, из Азербайджана, из Белоруссии приглашали туда людей. Достаточно известных политиков из тех, которые сейчас в Белоруссии, допустим, нет, а вот из старых [Ярослав] Романчук приезжал, из азербайджанских оппозиционных деятелей тоже были люди, которые проходили вот эти форумы очень насыщенные, которые обычно проводятся в течение двух недель. Им все оплачивалось, фонд все это оплачивал», — подтвердил Сосновский.

Богатые и влиятельные

Фонд Фридриха Науманна (FNF), основанный в 1958 году, — одна из старейших организаций Германии. Как сообщает Сосновский, она пользуется на родине авторитетом. Фонд назван в честь пастора и политического деятеля Фридриха Науманна. НПО предлагает «политическое образование в Германии и за рубежом», оно представлено более чем в 60 странах мира. Особое внимание уделяется «свободе прессы и свободе выражения мнения», чему способствует программа диалога с журналистами и СМИ. Кроме того, организация активно отстаивает интересы ЛГБТ-сообщества.

Федеральное агентство новостей /

«Фонд Науманна известен своей абсолютно пролиберальной позицией и имеет очень тесные контакты с Демпартией США. Не просто тесные, а на идеологическом формальном уровне они работают по многим проектам совместно. Также они очень тесно сотрудничают с Фондом Маршала («Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов», внесен в реестр нежелательных на территории РФ в 2018 году. — Прим. ФАН), который в Германии тоже очень активно работает, и этот фонд имеет целый ряд своих институтов», — рассказал Александр Сосновский.

Годовой бюджет Фонда Науманна составляет более 80 млн евро. Значительная часть средств поступает от федеральных министерств Германии, в финансировании участвуют также федеральные земли и другие региональные власти. Таким образом, в основном НПО существует за счет немецких налогоплательщиков.

freiheit.org / Prt Scr

«Фонд достаточно богатый, получает финансирование частично через партию, частично — через государство, и у них очень хорошие жертвователи, которые вносят им очень приличные средства», — сообщил Сосновский.

Филиал Фонда Науманна в Москве открылся в 1992 году. Он курирует работу в Российской Федерации и странах Центральной Азии — Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

freiheit.org / Prt Scr

В России с FNF сотрудничают «Яблоко», Фонд «Либеральная миссия», «Международный Мемориал» (организация включена в реестр иностранных НКО, выполняющих функции иностранного агента) и другие структуры. Как отмечает Сосновский, фонд регулярно организует встречи во всех регионах России, отбирая нужных специалистов для продвижения своих идей.

«На территории России Фонд Науманна очень давно проводит свои форумы, причем не только в Москве. Буквально по всей территории России, даже в Сибири они проводили и проводят свои форумы с привлечением молодых людей, которых они рассматривают, как определенную кадровую смену для России. Часть из этих людей затем получает на какое-то время гранты для обучения в Германии и для работы в Германии. Их приглашает фонд, им дают возможность работать в институте Науманна, им дают возможность работать в аффилированной прессе», — рассказал Сосновский.

Руководящий состав

С 2012 по 2020 годы FNF в России руководил Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, потомок древнего дворянского рода. Среди его предков — военачальник Генрих Вильгельм фон Фрайтаг, участник Семилетней войны, и барон Вессель Фрайтаг фон Лорингховен — полковник Генерального штаба нацистской Германии. Он был начальником отдела органа военной разведки и контрразведки Абвер-II, который руководил саботажем в тылу противника, а также дивизией «Бранденбург 800», известной казнями советских солдат и диверсиями в тылу. Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен — офицер резерва немецкой танковой разведки. В настоящее время он возглавляет офис фонда в Израиле.

Федеральное агентство новостей /

Родственником Юлиуса фон Фрайтага-Лорингховена является также— немецкий дипломат, посол Германии в Польше, с 2007 по 2010 годы работавший замдиректора Федеральной разведывательной службы Германии. В 2016 году Арнд фон Фрайтаг-Лорингховен стал первым в истории немцем, возглавившим разведку НАТО. Помимо прочего, в его задачи входило улучшение обмена данными о наращивании военной мощи России. В декабре 2017 года Арнд фон Фрайтаг-Лорингховен выступил на Пражской конференции по безопасности, заявив, что «гибридные угрозы» со стороны России и террористических групп усиливаются. Он утверждал, что РФ пытается восстановить влияние в Европе, используя «гибридную тактику», которая включала вмешательство в выборы, кибератаки и распространение фейковых новостей.

ТАСС / Sean Kilpatrick

С 2020 года московский офис фонда возглавляет Уте Кохловски-Каджая — сторонница санкций против РФ. В 2018 году в ходе публичной дискуссии, организованной Фондом имени Науманна и Европейской академией Берлина, Кохловски-Каджая выступала в поддержку санкций, хотя другие участники критиковали ограничения за безрезультативность и вред немецкому бизнесу. Как считает Кохловски-Каджая, Россия захватила Крым и несет ответственность за военные операции на востоке Украины, а, следовательно, необходим санкционный режим против ее экономики.

Prt Scr youtube.com / ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

В России не раз отвечали на подобные претензии, подчеркивая добровольность вхождения Крыма в состав страны. Так, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отмечал, что решение было принято на референдуме жителями полуострова, раз и навсегда поставив точку в вопросе его государственной принадлежности. Также комиссия по выявлению фактов иностранного вмешательства ранее констатировала противодействие ряда германских фондов проектам РФ в сфере энергетики, что может объяснять требование санкций со стороны НПО. Помимо этого, в комиссии выражали обеспокоенность навязыванием немецкими фондами нетрадиционных ценностей среди российской молодежи.

Примечательной фигурой в немецком правлении фонда является замредседателя НПО Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер — немецкий политик из партии СвДП. Лойтхойссер-Шнарренбергер занимала должность федерального министра юстиции Германии в 1992-1996 и 2009-2013 годы.

ТАСС / Reiner Zensen via www.imago-images.de

Россиянам она известна критикой запрета пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, а также предложением бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи в знак протеста против «антигейского закона» в 2013 году. В 2019 году она подписала «Открытое письмо против политических репрессий в России» группы поддержки гражданского общества, созданной

Как сообщил Сосновский, во время заключения Ходорковского Лойтхойссер-Шнарренбергер активно боролась за его освобождение и возможность уехать в Германию. Что касается работы на родине, она практически ничем себя не зарекомендовала, а инцидент с вождением в нетрезвом виде поставил крест на ее дальнейшей политической карьере.

«Ее уход из политики был очень печальным, в России об этом почти не знают. Ее остановила полиция в состоянии серьезного алкогольного опьянения. Она была лишена прав, был достаточно большой скандал. Такие политики в Германии обычно больше не вызываются на повестку дня, поэтому не стоит ее рассматривать как серьезную фигуру, способную оказывать влияние на немецкую повестку дня», — отметил эксперт.

Инцидент, о котором нам сообщил Александр Сосновский, произошел в марте 2015 года. У экс-министра юстиции Германии было обнаружено 0,8 промилле алкоголя в крови во время проверки на полицейском посту. Изрядно отметив со своими друзьями масленичный вторник, госпожа Лойтхойссер-Шнарренбергер села за руль в нетрезвом состоянии, о чем впоследствии сожалела, говоря, что такого больше не повторится. Нам остается лишь поверить Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер на слово.

Экс-министр юстиции ФРГ состоит в совете Фонда Немцова, наряду с Юлиусом фон Фрайтаг-Лорингховеном, экс-послом США в РФ Майклом Макфолом и Михаилом Ходорковским.

freiheit.org / Prt Scr

Немецкий фонд и российская оппозиция

Фонд Немцова при поддержке FNF с 2016 года вручает одноименную премию. Ее лауреатами нередко становятся представители российских объединений, позже попавших под запрет из-за деструктивной активности. В 2021 году награду получил основатель ФБК Алексей Навальный, в 2019 году — Анастасия Шевченко, активистка движения «Открытая Россия»2 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура РФ в 2017 году признала нежелательной).

В выдвижении номинантов, помимо Фонда Науманна, принимают участие также движение «Голос»3 (НКО, включенная в реестр общественных движений без образования юрлица, выполняющих функции иностранного агента), правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо», «Медиазона» и другие.

Вхождение экс-главы FNF Юлиуса фон Фрайтага-Лорингховена в состав фонда Немцова позволяет ему по-прежнему находиться в тесном контакте с оппозицией России. В соцсетях Лорингховен активно делится совместными фото с российскими либералами, сделанными на публичных мероприятиях и полуофициальных встречах. В его Instagram есть фотографии с оппозиционным политиком Владимиром Рыжковым, экономистом Евгением Гонтмахером и представителями партии «Яблоко». На фото с Форума Бориса Немцова в Варшаве в 2019 году Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен запечатлен с Алексеем Навальным, его единомышленником, экономистом Сергеем Гуриевым и дочерью Бориса Немцова, журналисткой Жанной Немцовой. На том же снимке присутствует и Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер.

instagram.com / Prt Scr

Фонд Науманна активно сотрудничает с фондом «Либеральная миссия» и Высшей школой экономики. В 2014 году они совместно организовали «Диалог в либеральной политике: возможности, условия, границы», в котором приняли участие российские и немецкие эксперты. Мероприятие провел главный редактор журнала «Forbes Россия»

Кроме того, в 2015 году в ВШЭ была проведена дискуссия, организованная Фондом «Либеральная миссия» и Московским бюро Фонда Фридриха Науманна в связи с выходом на русском языке книги бывшего министра внутренних дел ФРГ, члена Свободной демократической партии Герхарта Баума «Спасти права граждан. Свобода или безопасность». В мероприятии участвовали Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер и Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен.

yabloko.ru / Prt Scr

В 2019 году новое издание книги было представлено также в московском офисе партии «Яблоко» самим Баумом. Организатором мероприятия также выступил Фонд Науманна. Интересно, что еще в 2000 году российские СМИ поднимали вопрос о возможном финансировании основателя «Яблока»со стороны немецких фондов, в том числе Фонда Науманна. Прямых доказательств тогда не последовало, но Григорий Явлинский чувствует себя очень комфортно в компании представителей фонда и по прошествии десятилетий.

facebook.com / Prt Scr

С FNF связывали также оппозиционного политика. В 2018 году в газете Галяминой «Наш Север» распространялись листовки-приглашения на семинар фонда «Современные вызовы России: новые возможности для молодежи?». Незадолго до этого Галямина участвовала в открытии Академического центра Бориса Немцова в Праге, ее фото с мероприятия были выложены в Facebook Юлиусом фон Фрайтаг-Лорингхофеном.

facebook.com / Prt Scr

Как сообщала пресса со ссылкой на источники, Галямину планировали сделать либеральным политиком, которого бы принимали на Западе. Отмечалось, что продвижением женщины якобы занимался вышеупомянутый Евгений Гонтмахер, совместные фото с которым также публиковал в Instagram Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. По данным издания, выбор пал на кандидатку с юридически чистой биографией. В последующие годы биография Галяминой подпортилась — она неоднократно нарушала правила проведения митингов (статья 212.1 УК РФ), за что в 2020 году получила условный срок.

В 2019 году Фонд Науманна организовал в Германии выступление панк-группы Pussy Riot и дискуссию с Марией Алехиной об искусстве и политике.

freiheit.org / Prt Scr

«Электрические звуки, песнопения и живая музыка рассказывают историю сопротивления, репрессий и революции», — отмечает Фонд Науманна, обещая «первоклассное мероприятие».

В России участники Pussy Riot известны не музыкой, а политическим активизмом. Коллектив панк-группы запомнился скандальными антиправительственными перфомансами, после чего был раскручен западными организациями, в том числе немецкими. В настоящее время активистки Pussy Riot продолжают политическую деятельность, учреждая премии, выступая в поддержку ЛГБТ и посещая протестные мероприятия. Мария Алехина совместно с коллегой по группе Люсей Штейн участвовали в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. За мероприятие 23 января на Пушкинской площади в Москве против девушек было возбуждено дело о нарушении санитарных норм (часть 1 статьи 236 УК РФ).

Фонд Фридриха Науманна давно и прочно связан с оппозиционными структурами в России, организуя регулярные встречи и оказывая им поддержку. Некоторые из них позже попали под запрет из-за доказанной деструктивной активности.

ФАН просит Генеральную прокуратуру проверить работу фонда на территории России и рассмотреть вопрос о признании его деятельности нежелательной на территории РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

3 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента