Механизм субсидирования перевозок на самолетах и поездах хотят изменить в РФ

Москва, 10 сентября. Изменить действующий механизм субсидирования проезда на самолетах и поездах предложили в Российской Федерации.

Автором инициативы выступила транспортная комиссия Госсовета. На сегодняшний день механизм субсидирования распространяется на все категории россиян, уточняют «Известия». Издание ссылается на протокол совещания от 26 августа и подтверждения трех источников в отрасли.

«Госкомиссия попросила Минтранс рассмотреть возможность сохранения субсидирования из госбюджета проезда в самолетах и поездах только для социально незащищенных слоев населения», — говорится в материалах.

Правительству также предложили увеличить финансирование региональных авиаперевозок, которые являются более востребованными. Источники утверждают, что речь может идти о перераспределении бюджетных средств с ж/д транспорта на авиацию. Эксперты одобряют данную инициативу, говоря, что переход к адресной поддержке является эффективной мерой, которая позволит не только улучшить экономику пассажирских перевозок в России, но и повысить качество финансовой поддержки граждан.

Независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев ранее оценил осеннее изменение цен на авиабилеты. Так, стоимость перелетов в Турцию будут зависеть от разрешения последствий лесных пожаров.

Авиакомпания Nordwind ранее сообщила о планах ввести специальный тариф. Ожидается, что билеты для детей до 18 лет в сопровождении взрослого по 45 туристическим маршрутам внутри России будут стоить 1 рубль, пишет «ФедералПресс».