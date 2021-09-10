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МИД России осудил пост японского дипломата в Instagram о Курильских островах
Политика
МИД России осудил пост японского дипломата в Instagram о Курильских островах
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Южно-Сахалинск, 10 сентября. Представительство МИД России вызвало японского генконсула в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно из-за неуместных высказываний его подчиненного о Второй мировой войне.

Один из сотрудников японского консульства в день окончания Второй мировой войны написал на странице в Instagram, что в сентябре армия Советского Союза завершила «оккупацию» Южно-Сахалинска и северных территорий.

Внешнеполитическое ведомство РФ осудило появившуюся запись, которая ставит под сомнение российский суверенитет над Курилами и Сахалином. Дипломаты призвали генерального консула Японии повлиять на своих подчиненных для недопущения впредь подобных высказываний.

Как стало известно ранее, российские военные приступили к масштабным учениям с боевыми стрельбами на Курильских островах. К маневрам по противодесантной обороне привлекли свыше 50 единиц специальной техники.

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япония курилы токио
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