Дмитрий Медведев простился с погибшим главой МЧС в Москве

Москва, 10 сентября. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым.

Траурное мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и другие политические деятели прибыли на прощание с Зиничевым.

Глава МЧС трагически погиб на 56-м году своей жизни, спасая человека из воды. Зиничев занимал свой пост с 2018 года. Президент РФ Владимир Путин также прибыл на церемонию прощания.