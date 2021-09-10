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Дмитрий Медведев простился с погибшим главой МЧС в Москве

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 11:05
Общество
Дмитрий Медведев простился с погибшим главой МЧС в Москве
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 10 сентября. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым.

Траурное мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и другие политические деятели прибыли на прощание с Зиничевым.

Глава МЧС трагически погиб на 56-м году своей жизни, спасая человека из воды. Зиничев занимал свой пост с 2018 года. Президент РФ Владимир Путин также прибыл на церемонию прощания.

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