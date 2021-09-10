Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 11:33
11:33
Политика
Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства
11:32
Армия
Читатели Daily Express усомнились в способности США напугать Россию самолетами B-2
11:32
Общество
Завершилась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым
11:24
Происшествия
Отопительные нормы могут измениться после взрыва в Ногинске
11:23
Политика
Зеленский заявил о возможности начала войны России с Украиной
11:19
Общество
Легендарный рынок в Самаре, возникший в 90-е, начали «зачищать»
11:16
Шоу-бизнес
Дело о взятках экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сафронова получило неожиданный поворот в суде
11:13
Шоу-бизнес
Малахов возмущен решением Собчак быть тамадой на свадьбе Моргенштерна
11:13
Общество
Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
11:08
Экономика
«Выходим почти на 800 млрд»: Солонников о доходах Петербурга с учетом денег из Москвы
Все новости

Осенний саммит «Группы двадцати» пройдет на юге Рима

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:59
Политика
Осенний саммит «Группы двадцати» пройдет на юге Рима
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Рим, 10 сентября. Заседание «Группы двадцати» состоится в Риме. Такая информация появилась на официальном сайте G20.

Саммит пройдет с 30 по 31 октября. Встречи глав государств и правительств стран «Группы двадцать» организуют в конгресс-центре «Нувола» («Облако»). Здание было построено несколько лет назад на юге итальянской столицы.

Пресс-центр расположится во Дворце Конгрессов, который находится неподалеку. Его возвели еще в начале 1940-х перед Всемирной универсальной выставкой «Экспо». Вторая мировая война помешала проведению мероприятия, и здание теперь служит для других целей.

Кремль сейчас прорабатывает возможность участия президента России Владимира Путина в саммите. Решение будет принято в ближайшее время.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Осенний саммит «Группы двадцати» пройдет на юге Рима
g20 италия группа двадцати
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru