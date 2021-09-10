Осенний саммит «Группы двадцати» пройдет на юге Рима

Рим, 10 сентября. Заседание «Группы двадцати» состоится в Риме. Такая информация появилась на официальном сайте G20.

Саммит пройдет с 30 по 31 октября. Встречи глав государств и правительств стран «Группы двадцать» организуют в конгресс-центре «Нувола» («Облако»). Здание было построено несколько лет назад на юге итальянской столицы.

Пресс-центр расположится во Дворце Конгрессов, который находится неподалеку. Его возвели еще в начале 1940-х перед Всемирной универсальной выставкой «Экспо». Вторая мировая война помешала проведению мероприятия, и здание теперь служит для других целей.

Кремль сейчас прорабатывает возможность участия президента России Владимира Путина в саммите. Решение будет принято в ближайшее время.