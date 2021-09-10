Житель Иркутска получил 16 лет колонии за убийство беременной жены

Иркутск, 10 сентября. Суд вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Иркутска, который убил беременную жену. Он проведет в тюрьме 16 лет.

Следствие установило, что преступление было совершено в поселке Усть-Ордыский Эхирит-Булагатского района. Мужчина поссорился со своей женой вечером, когда они гостили у родственников. Во время конфликта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения схватил нож и стал угрожать супруге.

Женщина попыталась вырвать оружие и порезалась. Родственники избили мужчину. Затаивший обиду житель Иркутска решил убить свою жену. Рано утром, пока она спала, он ударил ее ножом в шею. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Злоумышленник выбросил оружие в печь и сбежал с места преступления в Иркутск, где был позже задержан сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 16 лет и шести месяцев.

Тем временем в Мытищах арестовали мужчину, зарезавшего супругу в ходе застолья, сообщало РИАМО. Подозреваемого задержали. На допросе он признался в содеянном.