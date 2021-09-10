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Россия организует вывозной рейс из Кабула для семей россиян с иностранным гражданством

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:49
Политика
Россия организует вывозной рейс из Кабула для семей россиян с иностранным гражданством
pxhere.com

Москва, 10 сентября. Вывозной рейс из Афганистана организуется для россиян и членов их семей, которые имеют зарубежное гражданство, сообщили в МИД РФ.

Власти РФ помогли россиянам, которые находились в Афганистане, вернуться на родину. Новый рейс вывезет из республики членов семей россиян, имеющих иностранное гражданство, уточнил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, как Россия и Украина вывозили людей из Афганистана. Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Узбекистана и Украины.

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россия афганистан рейс
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