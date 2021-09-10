Эфир: Почему у супругов возникают проблемы в постели и как их решить

В пятницу, 10 сентября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный сексуальным проблемам в семьях.

Одним из факторов резкого снижения либидо у женщин врачи называют перенесенный коронавирус. Действительно ли пандемия может стать причиной сексуальных проблем в семье? Или снижение либидо — это лишь повод для обсуждения проблем психологических?

Как вернуть страсть в семейные отношения спустя десятилетия совместной жизни? Сколько живет любовь?

Что такое верность? Есть ли измена без любви или любовь без верности?

Что такое традиционная семья в понятии современного человека?

Распущенность или полигамия — что стоит за этими терминами?

Был ли секс в СССР и не возвращаемся ли мы в советское прошлое с его пуританством и ханжеством?

Танцующая на школьной линейке танец живота учительница — это нормально? А платочки в дагестанской школе на девочках защитят от нескромных взглядов?

Убивает ли интерес к сексу порно или, напротив, добавляет перчинки и свежести?

На эти и другие вопросы отвечает врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы Татьяна Гринева.