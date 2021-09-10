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Эфир: Могут ли на международные фестивали попасть добрые и светлые фильмы о России

Общество
Эфир: Могут ли на международные фестивали попасть добрые и светлые фильмы о России
pixabay.com  /  Bokskapet

В пятницу, 10 сентября, с 13:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная современному российскому кинематографу и новым фильмам, которые представляют страну на международных фестивалях.

Кино в РФ ценят, любят, вкладывают в него деньги, однако на экранах телевизоров и в залах кинотеатров чаще показывают западные картины.

Почему новое российское кино, представленное на фестивале «Окно в Европу», такое мрачное и скучное?

Почему прокатчики и фестивали демонстративно игнорируют российские патриотические фильмы, но охотно раскручивают аналогичные западные?

Когда прекратится доминирование москвичей в производстве и прокате фильмов?

Можно ли снять топовый фильм без больших финансовых вложений? 

Эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» обсуждают режиссеры и сценаристы Сергей Надеин и Алексей Чардымский, которые в настоящее время запускают в производство спортивную драму.

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кинофестиваль режиссер российское кино кинематограф алексей чардымский сергей надеин
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