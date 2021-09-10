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Отсутствие денег на отдых у украинцев глава Запорожья подменил русскими медузами
Политика
Отсутствие денег на отдых у украинцев глава Запорожья подменил русскими медузами
pxhere.com  / 

Киев, 10 сентября. Курортный сезон в Запорожье сорвали не медузы, а обнищание украинцев. Об этом депутат Александр Шерин рассказал ФАН после претензий, высказанных главой Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха в адрес России.

Старух обвинил Россию в нашествии медуз со стороны Азовского моря, которое якобы спровоцировано возведением Крымского моста. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин пояснил ФАН, что «глупые высказывания украинских местечковых чиновников» соответствуют официальной политике Киева.

«Заявление господина Старуха, как и большинство заявлений украинских чиновников, комментировать сложно, так как он несет галиматью. С тем же успехом можно сказать, что ледники Антарктиды тают из-за жителей Украины, потому что там любят вареную кукурузу, что способствует парниковому эффекту. Это бред. Крымский мост не гонит медуз на юг Запорожской области, просто глава администрации Запорожья неадекватен», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что претензии Старуха — показатель низкого интеллектуального уровня большинства украинских чиновников. Он напомнил, что на Украине глав регионов назначает президент, поэтому подобные высказывания характеризуют и лидера Украины Владимира Зеленского. Провал курортного сезона в Запорожской области, по мнению Шерина, связан со снижением покупательской способности у граждан Украины и плохим сервисом в Запорожье — нищетой и разрухой. Те, кто нашел деньги, по словам политика, поехали отдыхать в российский Крым.

Ранее ФАН рассказал, почему «Марш равенства» в Киеве должен заменить украинцам достойную жизнь.

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Все новости / Политика / Отсутствие денег на отдых у украинцев глава Запорожья подменил русскими медузами
украина запорожье шерин старух
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