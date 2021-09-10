Эфир: В чем плюсы и минусы агломераций и как сделать их комфортными для жителей

В пятницу, 10 сентября, с 11:00, в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают появление новых агломераций вокруг крупных мегаполисов.

Срастание небольших населенных пунктов с городами-ядрами предполагает сосредоточение экономической, социальной и культурной жизни в пространстве мегаполисов. Однако не все жители этих небольших городков и поселков хотят столь тесной интеграции. Кто-то предпочитает жить в тишине и покое. Как сделать привлекательными для населения такие районы, как Кудрово, Мурино и Парнас? Правда ли, что жители этих агломераций называют себя жителями гетто? В чем плюсы и минусы «человейников»? Чего им не хватает, чтобы жизнь стала комфортной?

На эти и другие вопросы в студии отвечает член общественной палаты Ленинградской области, член регионального градостроительного совета Виктория Шапиро в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.