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Зеленский допустил нормализацию отношений между русскими и украинцами
Политика
Зеленский допустил нормализацию отношений между русскими и украинцами
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 10 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на обмен удерживаемыми лицами в случае организации новой встречи в «нормандском формате».

Глава государства заявил, что хотел бы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным не декларативно и более предметно, чем во время прошлых переговоров в «нормандском формате».

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас между русскими и украинцами существует пропасть, однако в будущем отношения могут нормализоваться.

Украинский лидер ранее выразил мнение, что его страна готова к вступлению в состав НАТО. По его словам, уровень военного развития Украины позволяет это сделать.

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