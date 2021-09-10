Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 11:32
11:32
Армия
Читатели Daily Express усомнились в способности США напугать Россию самолетами B-2
11:32
Общество
Завершилась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым
11:24
Происшествия
Отопительные нормы могут измениться после взрыва в Ногинске
11:23
Политика
Зеленский заявил о возможности начала войны России с Украиной
11:19
Общество
Легендарный рынок в Самаре, возникший в 90-е, начали «зачищать»
11:16
Шоу-бизнес
Дело о взятках экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сафронова получило неожиданный поворот в суде
11:13
Шоу-бизнес
Малахов возмущен решением Собчак быть тамадой на свадьбе Моргенштерна
11:13
Общество
Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
11:08
Экономика
«Выходим почти на 800 млрд»: Солонников о доходах Петербурга с учетом денег из Москвы
11:06
Экономика
Механизм субсидирования перевозок на самолетах и поездах хотят изменить в РФ
Все новости

Ответ Норкина на резкое высказывание историка Сытина о Донбассе удивил публику «Места встречи»
Политика
Ответ Норкина на резкое высказывание историка Сытина о Донбассе удивил публику «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  @НТВ

Москва, 10 сентября. Резкое высказывание украинского историка Александра Сытина о Донбассе в ходе программы «Место встречи» вызвало неожиданную реакцию телеведущего Андрея Норкина.

Гости студии обсуждали ситуацию на Украине и дальнейшие шаги Киева в отношении Донбасса. Сытин в ходе дискуссии позволил себе резкое высказывание в адрес жителей Луганской и Донецкой народных республик. Слова историка возмутили других гостей программы.

Украинский социолог Евгений Копатько призвал организаторов перестать приглашать Сытина на прямые эфиры. По словам эксперта, историк регулярно делает скандальные заявления и пытается оскорбить жителей Донбасса.

«У вас нет никакой реакции на то, что миллионы людей, живущих на своей земле и оказавшихся на линии фронта, называют террористами», — возмутился социолог.

Реакция Норкина на высказывание Сытина удивила гостей и зрителей шоу. По словам телеведущего, украинский историк имеет свою точку зрения и может ее высказать во время прямого эфира. Норкин добавил, что эксперт будет появляться в выпусках, поскольку является оппонентом для российской стороны.

«Вы говорите, что у нас нет никакой реакции. Если вы хотите сказать, что мы не должны господина Сытина приглашать в студию, то нет, мы будем его приглашать. Точно так же, как, надеюсь, и вы будете к нам приходить, чтобы донести свою точку зрения. Переубедите его, переспорьте», — сказал телеведущий.

Ранее гости передачи «Место встречи» обсуждали ситуацию в Афганистане. Андрей Норкин в ходе эфира повеселил публику анекдотом про Запад и «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ответ Норкина на резкое высказывание историка Сытина о Донбассе удивил публику «Места встречи»
норкин сытин место встречи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru