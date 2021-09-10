Ответ Норкина на резкое высказывание историка Сытина о Донбассе удивил публику «Места встречи»

Москва, 10 сентября. Резкое высказывание украинского историка Александра Сытина о Донбассе в ходе программы «Место встречи» вызвало неожиданную реакцию телеведущего Андрея Норкина.

Гости студии обсуждали ситуацию на Украине и дальнейшие шаги Киева в отношении Донбасса. Сытин в ходе дискуссии позволил себе резкое высказывание в адрес жителей Луганской и Донецкой народных республик. Слова историка возмутили других гостей программы.

Украинский социолог Евгений Копатько призвал организаторов перестать приглашать Сытина на прямые эфиры. По словам эксперта, историк регулярно делает скандальные заявления и пытается оскорбить жителей Донбасса.

«У вас нет никакой реакции на то, что миллионы людей, живущих на своей земле и оказавшихся на линии фронта, называют террористами», — возмутился социолог.

Реакция Норкина на высказывание Сытина удивила гостей и зрителей шоу. По словам телеведущего, украинский историк имеет свою точку зрения и может ее высказать во время прямого эфира. Норкин добавил, что эксперт будет появляться в выпусках, поскольку является оппонентом для российской стороны.

«Вы говорите, что у нас нет никакой реакции. Если вы хотите сказать, что мы не должны господина Сытина приглашать в студию, то нет, мы будем его приглашать. Точно так же, как, надеюсь, и вы будете к нам приходить, чтобы донести свою точку зрения. Переубедите его, переспорьте», — сказал телеведущий.

Ранее гости передачи «Место встречи» обсуждали ситуацию в Афганистане. Андрей Норкин в ходе эфира повеселил публику анекдотом про Запад и «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.