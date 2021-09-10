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ВОЗ ожидает полного пакета документов по «Спутнику V» для оценки вакцины

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:29
Общество
ВОЗ ожидает полного пакета документов по «Спутнику V» для оценки вакцины
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Женева, 10 сентября. Всемирная организация здравоохранения ожидает, когда Россия предоставит пакет документов по «Спутнику V» для оценки.

Представители организации активно сотрудничают с российской стороной по вопросам одобрения вакцины, отметил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. ВОЗ вовлечена в ряд оценочных миссий, отметил он.

«Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации», — подчеркнул Бенеш.

Мировое сообщество вышло на плато по заболеваемости коронавирусом, считают в ВОЗ. В зависимости от региона ситуация может отличаться. Пока сложившаяся обстановка не вызывает обеспокоенность.

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воз оценка Спутник V
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