ВОЗ ожидает полного пакета документов по «Спутнику V» для оценки вакцины

Женева, 10 сентября. Всемирная организация здравоохранения ожидает, когда Россия предоставит пакет документов по «Спутнику V» для оценки.

Представители организации активно сотрудничают с российской стороной по вопросам одобрения вакцины, отметил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. ВОЗ вовлечена в ряд оценочных миссий, отметил он.

«Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации», — подчеркнул Бенеш.

Мировое сообщество вышло на плато по заболеваемости коронавирусом, считают в ВОЗ. В зависимости от региона ситуация может отличаться. Пока сложившаяся обстановка не вызывает обеспокоенность.