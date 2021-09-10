Турция предостерегает мир от поспешного признания власти талибов

Руководители турецкой и сирийской разведок встретятся в Багдаде, Турция подтвердила первые случаи заболевания новым COVID-штаммом «Мю», Турция и Египет провели второй раунд переговоров по нормализации двусторонних отношений, Курдская партия Турции может набрать 15% голосов на следующих выборах — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция предостерегает мир от поспешного признания талибов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 7 сентября, заявил, что Анкара будет проводить политику «постепенного вовлечения» в сотрудничестве с радикальными исламистским руководством Афганистана.

Глава внешнеполитического ведомства Турции также призвал мир не торопиться с признанием власти «Талибана»1 (запрещено в РФ). По его словам, этот вопрос требует «сбалансированного» подхода.

Скорее всего Чавушоглу выражает подобный скептицизм из-за того, что руководство талибов не позволило туркам занять аэропорт Кабула на условиях Анкары.

Çavuşoğlu: Taliban'ı tanıma konusunda gelişmelere göre hareket edeceğizhttps://t.co/bQi43ycpWe pic.twitter.com/UjL9e6lwaP — Tele1 TV (@tele1comtr) September 7, 2021

США пытаются тянуть одеяло на себя

«Соединенные Штаты «тесно сотрудничают» как с Турцией, так и с Катаром, чтобы «как можно быстрее» вновь открыть международный аэропорт Хамида Карзая в столице Афганистана», — заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

На прошлой неделе министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что Доха работает с талибами, чтобы вновь открыть кабульский аэропорт и «как можно скорее запустить его».

Анкара заманила сына Каддафи

Саади Каддафи, сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, прибыл в Турцию на частном самолете после того, как был освобожден из тюрьмы в своей стране. Об этом сообщила турецкая газета Sozcu.

«Прибытие было организовано министерством иностранных дел Турции», — пишет другая турецкая газета Sabah со ссылкой на источник.

Третий сын покойного ливийского лидера руководил спецназом страны. Он сбежал в Нигер, когда его отец был свергнут и убит во время восстания в 2011 году.

Позже Саади Каддафи был арестован и экстрадирован в Ливию, где ему предъявили обвинения, включая убийство. Однако в 2018 году ливийский суд оправдал его.

Правительство Турции не может убедить общественность, что не договаривалось принимать афганских беженцев

«Число иностранцев, которым въезд в Турцию был запрещен на границе в 2020 году, составляло 505 375 человек, тогда как в этом году это число достигло лишь 307 850 человек. В прошлом году мы предотвратили миграцию 122 000 человек. С начала этого года было задержано 94 915 нелегалов», — сказал заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатаклы.

Говоря о мигрантах из Афганистана, Чатаклы отметил, что в 2019 году турецкие силы безопасности задержали 201 437 беженцев из этой страны, тогда как в 2020-м это число составило 50 161, а в этом году — 40 198.

Таким образом, чиновник попытался опровергнуть утверждения турецкой оппозиции о том, что правительство закрывает глаза на потоки мигрантов из Афганистана, число которых, по их словам, достигло 1 миллиона человек.

Как утверждает «Республиканская народная партия» (РНП), президент страны Эрдоган договорился с США принимать и удерживать афганских беженцев.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanırken bunlardan 40 bin 98’i Afgan göçmen, anormal bir göç artışı yok” https://t.co/yleXacsJnU — Medyascope (@Medyascopetv) September 6, 2021

Продовольственная инфляция в Турции бьет рекорды

Согласно данным Института статистики Турции, продукты питания и безалкогольные напитки показали наибольший рост цен в годовом исчислении — 29%, что стало самым высоким значением с апреля 2019 года.

За ними следуют мебель и бытовая техника с 22,91%, а также транспорт с 21,76%.

Тем временем темпы инфляции в Турции достигли нового двухлетнего максимума в 19,25 % в годовом исчислении в августе, превысив ключевую ставку ЦБ страны в 19%.

Эмираты услужили Эрдогану, запретив Седату Пекеру выпускать видео

Криминальный авторитет Седат Пекер сообщил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где он проживает, запретили ему снимать видеоролики на YouTube, содержащие обвинения против нынешних и бывших политиков Турции. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

Ограничения в адрес Пекера прозвучали после того, как региональные соперники Турция и ОАЭ ослабили давнюю напряженность между собой.

Пекер c начала мая 2021 года опубликовал девять видеороликов на YouTube, в которых рассказал о коррупции в Анкаре и связях криминального мира с турецким правительством. Видео мафиози посмотрели десятки миллионов человек.

В Турции уверены, что Эрдоган поспешно начал мириться с Абу-Даби, после того как разоблачения Пекера стали влиять на рейтинг его правительства.

Федеральное агентство новостей /

Турецкие пенсионеры — одни из самых бедных в мире

По данным Международной организации труда (МОТ), люди пожилого возраста в Турции являются одними из самых бедных в мире.

Индекс благосостояния пенсионеров МОТ, измеряемый уровнем социальных выплат в соотношении с чертой бедности в стране, рассматривает любое значение ниже 50% как бедность.

Сумма пенсии в Турции достигла лишь 21,7% от данного показателя, что составляет 91,2% в Египте и 32,7% в Мозамбике.

«Уровни пособий во многих программах социального обеспечения находятся ниже минимальных стандартов адекватности. В результате пожилые люди в этих странах, доход которых зависит от государственных выплат, по-прежнему остаются бедными», — отмечается в докладе МОТ.

Турция заняла пятое место с конца списка среди 30 стран, для которых МОТ измерила уровень бедности пенсионеров. Данные также показали, что более 20% населения Турции не имеет никаких социальных гарантий.

Руководители турецкой и сирийской разведок встретятся в Багдаде

Глава Национального разведывательного управления Турции (MIT) Хакан Фидан и руководитель сирийской службы безопасности Али Мамлук проведут встречу в Багдаде. Об этом сообщила 4 сентября турецкая газета Türkiye.

«Первоначально об этом стало известно из источников, близких к иракским силам безопасности. Позже газета смогла подтвердить данные через своих информаторов», — говорится в сообщении.

В Турции ожидают, что эта встреча может стать началом нового периода в отношениях Сирии и Анкары.

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”



Suriye ile Moskova’dan sonra ikinci temas: Hakan Fidan ve Ali Memlük Bağdat’ta görüşecekhttps://t.co/DJSpLZBR5O pic.twitter.com/fn5lewx4cz — TGRT HABER (@tgrthabertv) September 4, 2021

«Талибан» считает Турцию дружеским государством

Представитель Талибана Забихулла Муджахид назвал Турцию страной «союзником и братом», заявив, что у этой группировки «глубокие отношения и связи» с Анкарой.

«Мы дружили всю историю и будем друзьями. Мы стремимся защитить наши связи с Турцией наилучшим образом. Доверие между нами должно быть полным. Мы хотим учитывать опыт Турции, государственное управление, а также ее знания в исламской и других областях торговли и инвестиций», — сказал он в интервью информационному агентству IHA 7 сентября.

Муджахид также добавил, что, хотя талибы выступают против присутствия любых иностранных войск, в том числе турецких, на афганской земле, это не означает, что «Талибан» не желает поддержки Турции.

Турция подтвердила первые случаи заболевания новым COVID-штаммом «Мю»

Как заявил 7 сентября министр здравоохранения Фахреттин Коджа, новый штамм коронавирусной инфекции «Мю» был обнаружен как минимум у двух человек в Турции.

В беседе с журналистами он сказал, что власти наблюдают за ситуацией и на данный момент никаких новых мер не рассматривается.

Министр добавил, что на штаммы «Дельта» и «Дельта плюс» в настоящее время приходится более 90% случаев заражений в Турции. Однако ожидается, что эта цифра будет постепенно снижаться по мере вакцинации большего числа людей.

Штамм «Мю» был обнаружен в 39 странах и недавно был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как «представляющий интерес».

Партия Эрдогана не выполнила обещания в области прав человека

Правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) не смогла реализовать большинство целей, поставленных в «Плане действий в области прав человека», выдвинутых шесть месяцев назад. Об этом говорится в докладе «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Али Бабаджана, который ранее занимал кресло разных министерств в кабинете Реджепа Тайипа Эрдогана.

Доклад DEVA показал, что только 16 из 40 трехмесячных задач были выполнены, в то время как лишь 20 из 80 шестимесячных целей были реализованы эффективно. В общем ПСР удалось выполнить менее 30% поставленных задач.

«План действий в области прав человека» был запущен правящей партией как попытка смягчить массовое недовольство граждан в связи с неспособностью властей защитить основные права и свободы, которые в последние годы часто нарушаются государством.

Курдская партия Турции может набрать 15 процентов голосов на следующих выборах

Генеральный директор исследовательской компании KONDA Бекир Агырдыр заявил 8 сентября, что курдская «Партия демократии народов» (ПДН) может получить серьезную поддержку на предстоящих всеобщих выборах 2023 года.

По мнению социолога, утверждения о том, что курдская партия теряет популярность, состоят из ложных прогнозов. Агырдыр уверен, что ПДН сможет получить голоса 15 процентов избирателей.

«Турция не может достигнуть стабильного равновесия только путем примирения консервативной и светской фракций общества. Невозможно добиться мира, который игнорирует курдов», — добавил он интервью изданию T24.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: HDP, yüzde 15 oy alabilir https://t.co/uIbEp3ckyI pic.twitter.com/3y1ugGKLWv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 8, 2021

Близкий к Эрдогану бизнесмен может быть замешан в наркотрафике

Основная оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП) направила в парламент два обращения с вопросами об отношении бизнесмена Этхема Санджака, связанного с президентом Турции, к международному наркотрафику.

«Принадлежит ли номерной самолет бизнес-класса TC-GVA, на котором было изъято примерно 1,5 тонны наркотиков в Бразилии, Этхему Санджаку?» — адресовал свои вопросы депутат РНП Алпай Антмен главе внутренних дел Сулейману Сойлу и министру транспорта Адилю Караисмайлоглу.

Парламентские запросы были поданы после того, как 6 сентября турецкая газета Birgün опубликовала заявления второго пилота, задержанного в Бразилии самолета. В статье он заявил, что настоящим владельцем воздушного судна является турецкий бизнесмен Этхем Санджак.

«Частный самолет с бортовым номером TC-GVA был задержан в Бразилии с 24 чемоданами, в которых находилось 1,3 тонны кокаина. Самолет принадлежит инвестиционной компании Affan Yatırım Holding, владелец которой близкий друг Санджака» —, пишут турецкие СМИ.

Турция и Египет не смогли договориться

Делегации министерств иностранных дел Турция и Египет провели 7-8 сентября второй раунд переговоров по восстановлению и в конечном итоге нормализации натянутых отношений.

Мероприятие проходило в Анкаре под руководством заместителей министров иностранных дел.

Связи Анкары с Каиром были испорчены с тех пор, как египетские военные свергли президента Египта Мухамада Мурси в 2013 году. Кроме того, Турция и Египет поддерживали противоборствующие стороны в Ливии.

Первые переговоры в целях нормализации отношений прошли в мае текущего года.

На встрече в Анкаре стороны не достигли существенных результатов. Однако представители договорились продолжить консультации, подтвердив желание «добиться прогресса в обсуждаемых областях и необходимость дальнейших шагов для содействия нормализации отношений».

Анкара требует от США не вмешиваться в контракт Турции с Россией по С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецким СМИ заявил, что США должны понять и принять тот факт, что сделка о приобретении Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, является завершенной.

Директор турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир также отметил, что не сомневается в том, что второй контракт с РФ будет выполнен.

Покупка Анкарой российских систем в 2019 году вызвала напряженность в отношениях между Турцией и США. Штаты считают, что С-400 несовместимы с системами НАТО и создают угрозу безопасности для их истребителей F-35. Турки со своей стороны утверждают, что С-400 не будут интегрированы в НАТО, и их покупка была необходимостью.

Анкара и Баку провели учения в Лачине

Турция и Азербайджан провели военные учения в Лачине, в одном из районов Нагорного Карабаха.

«Маневры были направлены на улучшение сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении Министерства обороны Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.