«Выходим почти на 800 млрд»: Солонников о доходах Петербурга с учетом денег из Москвы

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что серьезная финансовая поддержка Москвой мощных инфраструктурных проектов по развитию Санкт-Петербурга — заслуга руководства города и лично губернатора Александра Беглова. Ранее стало известно, что комиссия Правительства РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила выделение Петербургу инфраструктурных кредитов на 24 млрд рублей.

Деньги предназначены для трех крупных программ. Первые две — строительство Шкиперской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) и создание Витебской развязки, которая станет первым этапом строительства Широтной магистрали скоростного движения.

«Строительство транспортных развязок важно для дальнейшего развития городских территорий, в том числе бывших промзон», — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» слова Беглова.

Кроме того, выделенные правительством средства пойдут на закупку для Петербурга электрического городского транспорта как более экологичного и современного, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Об этом также заявил в прямом эфире Александр Беглов. По словам градоначальника, на выделенные Москвой средства город планирует закупить 629 трамваев и 587 троллейбусов.

Сообщается, что Москва выдала Петербургу инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3,5%.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

По словам политолога Дмитрия Солонникова, губернатор Александр Беглов смог добиться того, что не удавалось прежней администрации Смольного.

«Тема, что Петербург должен получать федеральные деньги, не нова, — отметил Солонников в беседе с ФАН. — В свое время об этом много говорил ныне депутат Госдумы, а в прошлом вице-губернатор Петербурга Игорь Борисович Дивинский. Он указывал на несправедливость того, что наш город является регионом-донором, много платит в федеральный бюджет, но при этом фактически не присутствует ни в нацпроектах, ни в финансируемых центром программах для регионов. Уже в 2016 года говорилось, что эту ситуацию надо в корне менять».

Однако при прошлом городском руководстве этого так и не произошло, отметил эксперт. Все изменилось после прихода в Смольный в сентябре 2019 года нового губернатора Александра Беглова.

«Как мы видим, это получилось при Александре Дмитриевиче Беглове, — говорит политолог. — И это не какое-то сиюминутное решение: о том, что центр должен выделять деньги на развитие инфраструктуры нашего города, говорилось еще в 2019 году. Велись серьезнейшие переговоры, были подписаны соответствующие документы. Уже тогда федеральный центр планировал свое активное участие в инвестиционной жизни Петербурга».

Увы, пандемия на время заморозила все крупные инвестиционные проекты, которые пришлось отложить, отметил эксперт.

«То, что на будущий 2022 год есть столь серьезные инвестиционные планы с участием федеральных денег, — это знак, что пандемия в целом позади, а экономика показывает серьезный рост. То есть можно не только поддерживать экономику после спада, но и развивать что-то новое».

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Три главных проекта, на которые выделяются федеральные кредиты, — это отличный сигнал, что город готов двигаться вперед, отметил Солонников.

«Три крупных проекта — это очень хорошо, 24 млрд рублей — прекрасно. Если сложить с доходной частью самого города, как они сейчас спланированы, а это 750 с чем-то миллиардов, плюс деньги центра, мы выходим почти на 800 млрд доходной части бюджета. Это хорошо, а будет еще больше — то есть это очень заметный рост. То, что федеральный центр будет участвовать в развитии Петербурга, — это справедливо. Город должен не только отдавать деньги центру, но и оттуда получать. И то, как эта политика последовательно еще с 2019 года ведется, — заслуга нынешних городских властей, которые целенаправленно работали над получением федерального финансирования», — подчеркнул Дмитрий Солонников.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Похороны министра проходят в пятницу, 10 сентября. Прощание состоялось в Москве, по желанию родных Зиничев будет похоронен в Петербурге на Северном кладбище. ФАН ведет прямую трансляцию траурной церемонии.