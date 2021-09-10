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На прощание с главой МЧС прибыл Владимир Путин
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Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал проститься с Евгением Зиничевым
Общество
Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал проститься с Евгением Зиничевым
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 10 сентября. Прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым проходит в Москве, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов посетил траурную церемонию.

Виктор Золотов приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, где проходит траурная церемония. К зданию с самого утра приносят цветы коллеги, знакомые и друзья Евгения Зиничева. После прощаний тело погибшего главы МЧС специальным бортом доставят в Санкт-Петербург. Похороны состоятся на Северном кладбище города. Министр будет покоиться рядом со своими родителями.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Красноярском крае, он присутствовал на съемках документального фильма про развитие арктического региона. Глава МЧС стал свидетелем, как с выступа скалы сорвался режиссер Александр Мельник. Генерал армии бросится на помощь создателю кино, но сам получил смертельные травмы. Федеральное агентство новостей ведет трансляцию с прощания.

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росгвардия золотов зиничев церемония прощания
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