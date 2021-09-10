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Военная полиция ВС РФ патрулирует сирийский город Деръа Аль-Балад

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:22
Армия
Военная полиция ВС РФ патрулирует сирийский город Деръа Аль-Балад
Федеральное агентство новостей

Деръа Аль-Балад, 10 сентября. Подразделения военной полиции ВС РФ приступили к патрулированию в сирийском городе Деръа Аль-Балад, сообщают СМИ.

Военнослужащие ВС РФ совместно с отрядами местной самообороны и солдатами Сирийской Арабской Армии (САА) ведут патрулирование на улицах города Деръа Аль-Балад. Флаги Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики подняты над местными административными зданиями, передает ТАСС.

Российская сторона параллельно оказывает гуманитарную помощь местному населению. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили и раздали порядка 1000 наборов с продуктами общим весом до восьми тонн.

Сирийские боевики продолжают разоружаться в юго-западном районе Аль-Арбаин. В Деръа Аль-Балад планируется создание нескольких специальных пунктов, где боевики могут сдать оружие правительственным силам. Они решили отказаться от столкновений с САА благодаря посредничеству ЦПВС. Некоторое время назад было заключено соглашение о прекращении огня.

Однако обстановка в северной части Сирии продолжает оставаться напряженной. Согласно сообщению ЦПВС, террористы в начале сентября произвели 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации, передает RT.

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Сирия военная полиция патрулирование
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