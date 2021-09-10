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Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил за поддержание диалога с талибами
Политика
Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил за поддержание диалога с талибами
wikipedia.org  /  Valarie / CC BY 3.0

Нью-Йорк, 10 сентября. Международное сообщество должно поддерживать диалог с талибами, чтобы быть солидарным с афганским народом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

ООН выступает за создание в Афганистане «инклюзивного правительства», подчеркнул Гутерреш. Более того, движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) выражает готовность к дискуссии.

«Необходимо поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы», — сказал Антониу Гутерреш.

Генсек ООН добавил, что права человека должны соблюдаться в Афганистане. Талибы хотят признания и отмены санкций, и это предоставляет международному сообществу «определенные рычаги воздействия», заключил Гутерреш.

Ранее талибы призвали ООН исключить членов нового правительства из черных списков. Они также назвали отношение ООН и США неправильным.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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