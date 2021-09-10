Михаил Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Москва, 10 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Траурная церемония проходит в Москве. На прощание также приехали зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Гроб с телом главы МЧС находится здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который поскользнулся на склоне, сообщили в МЧС. Главе ведомства было 55 лет. Кинематографист тоже скончался.