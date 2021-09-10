Зеленский заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО

Киев, 10 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Киев не получил от Соединенных Штатов прямого ответа относительно членства в НАТО.

Глава государства считает, что Североатлантический альянс нуждается в Украине. Плюс ко всему без Киева Европейский союз будет «немного ослабляться».

Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна уже готова к вступлению в НАТО, в том числе на военном уровне.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что Украина не сможет создать самую мощную армию в Европе. По его словам, у государства не авиационной промышленности. Плюс ко всему в стране рухнули предприятия, которые занимались производством танков.