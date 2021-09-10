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Симоновский суд вернул Соболь ее апелляционные жалобы

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:15
Общество
Симоновский суд вернул Соболь ее апелляционные жалобы
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 10 сентября. Симоновский районный суд Москвы вернул апелляционные жалобы сторонницы блогера Алексея Навального Любови Соболь, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Апелляционные жалобы были направлены по ранее вынесенным в отношении Соболь решениям по делам 02-0909/2021, 02-0910/2021. Апелляции, поданные с нарушением гражданского процессуального законодательства РФ, коснулись постановлений суда по искам петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

«Решения по указанным делам вступили в законную силу, в связи с чем судом были выданы документы на их принудительное исполнение для предъявления в службу судебных приставов», — сказано в сообщении пресс-службы.

Симоновский суд вернул Соболь ее апелляционные жалобы
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юридическая команда компании «Конкорд» выразила благодарность Симоновскому районному суду за проделанный труд и высокий профессионализм в этом вопросе.

Как стало известно ранее, Симоновский районный суд провел очередное заседание по еще одному иску Пригожина к Соболь о компенсации морального вреда в пользу истца за распространение недостоверной информации о бизнесмене. Следующее заседание назначено на 29 октября.

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