Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 11:31
11:24
Происшествия
Отопительные нормы могут измениться после взрыва в Ногинске
11:23
Политика
Зеленский заявил о возможности начала войны России с Украиной
11:19
Общество
Легендарный рынок в Самаре, возникший в 90-е, начали «зачищать»
11:16
Шоу-бизнес
Дело о взятках экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сафронова получило неожиданный поворот в суде
11:13
Шоу-бизнес
Малахов возмущен решением Собчак быть тамадой на свадьбе Моргенштерна
11:13
Общество
Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
11:08
Экономика
«Выходим почти на 800 млрд»: Солонников о доходах Петербурга с учетом денег из Москвы
11:06
Экономика
Механизм субсидирования перевозок на самолетах и поездах хотят изменить в РФ
11:03
Политика
МИД России осудил пост японского дипломата в Instagram о Курильских островах
11:03
Общество
На прощание с главой МЧС прибыл Владимир Путин
Все новости

«Газпром» заявил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:25
1
Экономика
«Газпром» заявил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 сентября. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершилось.

Об этом стало известно в пятницу из заявления российского энергетического холдинга «Газпром». Строительство «СП-2» было полностью завершено утром 10 сентября.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено», — говорится в сообщении.

О приближающемся завершении возведения российского проекта ранее рассказал журналистам бывший глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Он отмечал, что поставки газа по «СП-2» не исключают продолжения транзита по территории Украины. Эксперт также выражал уверенность, что прокачка голубого топлива по российско-немецкому газопроводу стартует уже в текущем году.

Последняя труба «Северного потока — 2» была уложена в Балтийском море, заявляла компания-оператор Nord Stream 2 AG. Специалисты готовились приступить к пусконаладке, уточняет ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Газпром» заявил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»
Газпром северный поток строительство
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru