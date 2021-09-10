«Газпром» заявил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»

Москва, 10 сентября. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершилось.

Об этом стало известно в пятницу из заявления российского энергетического холдинга «Газпром». Строительство «СП-2» было полностью завершено утром 10 сентября.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено», — говорится в сообщении.

О приближающемся завершении возведения российского проекта ранее рассказал журналистам бывший глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Он отмечал, что поставки газа по «СП-2» не исключают продолжения транзита по территории Украины. Эксперт также выражал уверенность, что прокачка голубого топлива по российско-немецкому газопроводу стартует уже в текущем году.

Последняя труба «Северного потока — 2» была уложена в Балтийском море, заявляла компания-оператор Nord Stream 2 AG. Специалисты готовились приступить к пусконаладке, уточняет ФАН.