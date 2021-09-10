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Проститься с Евгением Зиничевым приехал актер Михаил Пореченков

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:35
Общество
Проститься с Евгением Зиничевым приехал актер Михаил Пореченков
Кадр из фильма «Дело гастронома №1»  /  Prt Scr

Москва, 10 сентября. Народный артист России Михаил Пореченков прибыл на церемонию прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, которого не стало 8 сентября.

Траурная церемония проходит в Москве. Она началась утром в пятницу. Проводить министра в последний путь пришли родные и близкие, коллеги и чиновники. На прощании присутствует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гражданская панихида проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и продлится до 10:00. После этого гроб с телом Зиничева доставят спецбортом МЧС России в Петербург. Героя России похоронят на Северном кладбище, траурная церемония начнется в 15:00.

Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет. Соболезнования семье Зиничева выразили коллеги, политики, артисты. Президент России Владимир Путин направил родным министра телеграмму со словами соболезнования. Зиничев был посмертно удостоен звания Героя России.

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