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Константин Эрнст приехал проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:43
Общество
Константин Эрнст приехал проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 10 сентября. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст приехал проститься с главой МЧС России Евгением Зиничевым, трагически погибшим в Норильске.

Церемония прощания с министром началась в Москве в пятницу утром. Родные и близкие, коллеги и чиновники пришли в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы проводить Зиничева в последний путь. На прощальную церемонию, в частности, прибыл продюсер Первого канала.

После прощания, которое завершится в 10:00 по московскому времени, гроб с телом Зиничева доставят в Петербург. Министра похоронят на Северном кладбище.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего искать место для съемок документального фильма. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с уходом Героя России.

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