Пропавшую в Гатчине школьницу обнаружили в квартире петербуржца

Санкт-Петербург, 10 сентября. Полицейским удалось предотвратить преступление против десятилетней девочки, которая накануне пропала в поселке Мыза-Ивановка Гатчинском районе Ленобласти.

Школьница ушла вчера в школу и не вернулась домой. Ее близкие забили тревогу и обратились за помощью к правоохранителям.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что девочка вела переписку в социальных сетях с неким мужчиной. Стражи порядка немедленно проследовали к нему по месту жительства в Красносельский район Петербурга, где и обнаружили пропавшую.

По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но не успел причинить ей вред. Ребенка передали родителям, а 33-летний преступник доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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